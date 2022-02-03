97歲阿嬤當「曾曾孫女」伴娘圓夢！　超感動現場曝光

▲97歲阿嬤考特妮當「曾曾孫女」的伴娘圓夢。（圖／翻攝自Facebook／The Pointe at Lifespring）



記者張方瑀／綜合報導

美國一位高齡97歲的老婦人在3年前因髖骨骨折住進養老院，而她的曾曾孫女原本預計在佛州結婚，但因路途太遙遠，所以她只能缺席。沒想到貼心的曾曾孫女決定將證婚儀式搬到她住的養老院，並讓她擔任伴娘與證婚人，老婦人當場哽咽表示，「我以為再也不能參加任何家人的婚禮了。」

根據《每日郵報》報導，現年97歲的考特妮（Juanita Courtney）在3年前摔倒造成髖骨骨折後，就住進田納西州的「生命之泉」養老院，而她在2021年的12月24日聖誕夜中，在院內參與了她曾曾孫女斯圖爾特（Stewart）的證婚典禮，更特別的是，她還擔任了曾曾孫女的伴娘，替他們在結婚證書上簽名，讓她不禁哽咽表示，「我以為我再也不能參加任何家人的婚禮了。」

事實上，這是養老院的「活出夢想」計畫，他們每年會選一位住民完成他的一個願望。考特妮在2006年初失去他的丈夫保羅（Paul），當時距離他們結婚59週年只差6天，至此之後的16年間，考特妮再也沒有於平安夜和家人團聚，而是選擇到各別子女家中歡度節日。

斯圖爾特表示，原本證婚儀式會在佛州迪士尼舉行，但曾曾祖母因不良於行，所以會缺席儀式，在最後考慮之下，決定改到養老院舉行，讓曾曾祖母可以親眼見證她和新郎交換誓言。當天的儀式共有34名親友前來參與，斯圖爾特也說，「曾曾祖母和曾曾祖父向我們示範了婚姻應該有的模樣，所以她替我簽結婚證書對我來說，意義非常重大。」