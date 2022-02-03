女人最愛陰莖大小曝光　醫認證「一夜情vs.選老公」標準不一樣

▲美國性學醫師研究女性偏好的陰莖尺寸，得出驚人結果。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

許多男性非常在意陰莖尺寸是否滿足床伴，甚至容易對此缺乏自信及安全感。美國性學醫師普拉斯（Dr Nicole Prause）研究發現，女性選擇一夜情對象及長期性伴侶時，偏好的生殖器大小明顯不同。

《每日星報》報導，女性受試者瀏覽各種尺寸的陰莖模型後，必須選出在不同性情境下，心目中最理想的陰莖尺寸。研究結果顯示，女性偏好的一夜情對象陰莖尺寸，勃起平均長度約16.25公分、周長約12.7公分；長期性伴侶陰莖勃起平均長度約16公分、周長約12公分。

普拉斯指出，女性「對於一夜情對象，傾向選擇尺寸稍大的陰莖，尤其在粗度方面更是重視；對於長期伴侶而言，則會選擇尺寸稍小的陰莖。」研究團隊還開玩笑說，「我們發現了『丈夫款陰莖』（husband d***）！」

▲普拉斯認為，女性評斷自己多喜歡一個人時，不太重視生殖器大小。（示意圖／CFP）

值得注意的是，研究團隊還列出12項擇偶條件，請受試者們依照重視程度排序，結果發現「陰莖尺寸」幾乎墊底，名次僅高於「眼睛顏色」還有「開什麼品牌的汽車」。

普拉斯說，「我理解男人往往很在乎這件事（陰莖尺寸），但平均而言，女性評斷自己有多喜歡一個人時，往往不太看重這一點。」

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