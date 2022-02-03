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倒數1天！華郵：部分選手將「拒出席冬奧開幕式」杯葛北京

▲北京冬奧,普丁,毛主席紀念館。（圖／CFP）

▲北京冬奧即將於4日開幕。（圖／CFP）

文／中央社

北京冬奧開幕在即，傳出多國選手策劃杯葛開幕式，聲援人權遭中國侵犯人士。美國國務院發言人普萊斯今天對此表態支持，強調美國選手有權在符合奧運精神與章程下，自由表達意見。

北京冬奧4日開幕，「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天報導指出，過去多個月來，旅美社運人士積極與西方國家奧運選手會面，呼籲他們對中國壓迫維吾爾族、西藏與香港人等行徑公開發聲，或選擇不出席開幕與閉幕式，讓北京無法利用奧運洗白人權侵犯作為。

羅金表示，目前至少有兩個西方國家選手已確定不會出席冬奧開幕式，以示抗議，但確切參與杯葛人數尚不清楚。

羅金引述社運人士說，多位選手向他們表示，害怕自己發起抗議會遭北京當局逮捕，或被自身國家奧會懲戒。部分選手則透露會等到賽事結束，才對外說明自己為何未出席開幕式，但在中國期間會選擇靜默，以免遭罰。

對此，有記者今天在美國國務院例行簡報會詢問普萊斯（Ned Price），美國選手在中國期間若想抗議北京人權侵犯作為，該遵循哪些準則。

普萊斯指出，外界都知道美方在北京冬奧上的立場，美國政府未派外交代表參與賽事，也未與他國針對出席奧運策劃全球性行動。他說，美方知道中國利用假訊息，遮掩在新疆上演的種族滅絕與其他人權侵犯行徑，也對美國選手做出多項指控。

普萊斯強調：「美國選手有權在符合奧運精神與章程的情況下，自由表達自己，包括促進人權。」他敦促中國尊重人權與基本自由，包括言論自由。

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