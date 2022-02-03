巨乳辣模電話調情男粉絲...恩客硬到狂喘息　她才知是變態親爸

▲卡拉與父親（左）已經多年沒有聯繫。（圖／TikTok／karlaramirezz1）

記者王佩翊／編譯

國外一名巨乳情色模特兒透過在OnlyFans上提供付費版內容賺取外快，而她日前向長期斗內她的恩客提供視訊電話的18禁調情服務，雖然對方並未打開鏡頭，但她卻在對方的環境音中聽到母親講電話的聲音，這才發現這名長期以來花費數百美元要她提供色情服務的男粉絲，竟是多年不曾聯絡的親生父親，讓她崩潰上網揭發狼父的惡劣行徑。

根據POPTOPIC報導，現年21歲的卡拉（Karla Ramirez）擁有性感的身材，她長期在社群平台OnlyFans上提供付費版的色情內容，並因此得到了數名忠實粉絲，其中一人甚至長達1年多陸陸續續購買她的色情照片或影片。日前這名匿名粉絲要求卡拉提供視訊的18禁服務，並表示願意提供高達150美金（約新台幣4172元）的報酬。

▲擁有傲人身材的卡拉在OnlyFans有數名忠實粉絲。（圖／TikTok／karlaramirezz1）

視訊開始後，男子立即關閉鏡頭，但卡拉不以為意，只是繼續「做好自己的工作」，由於對方沒有關閉麥克風，因此過程中她還能聽到這名男粉絲不斷傳來粗重的喘息聲。直到數分鐘之後，她突然從粉絲的麥克風中聽到自己母親講電話的聲音，這時她才赫然發現，原來這名長期斗內她的恩客，竟然就是自己已經多年沒有聯絡的狼父。

卡拉立即掛斷電話，而最令她感到噁心的是，這並不是她第一次替這位「客戶」提供18禁的視訊服務。她氣得直接找上父親並怒嗆，「我是你的女兒，你有病嗎？」然而她明明就還沒有說出自己是為何生氣，她的父親連忙聲稱，自己買不起手機，企圖證明自己的清白。卡拉直言，這樣的行為就是在變相承認自己有罪。

卡拉坦言，自己的父親從她念國中時就開始用假帳號在臉書和Snapchat上釣魚騙年輕女孩，而自己則是在16歲就搬出家裡，從此以後也未曾和父親說過話。卡拉表示，她的父親同時在OnlyFans上辦了2個帳號，並分別用這2個帳號向她購買18禁內容。

@karlaramirezz1 Lmao did you know it’s not illegal for your FARTHER TO BUY YOUR NUDES. original sound - Ellzz

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