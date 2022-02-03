3千士兵拒接種疫苗　美國陸軍硬起來宣布：立刻除役！

▲五角大廈去年就曾下令，要求美軍接種輝瑞疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國陸軍宣布要求所有士兵接種新冠疫苗，如果拒絕接種，將會被立刻除役。陸軍部長強調，未接種疫苗的士兵將會替部隊帶來風險，更有可能危及戰備狀態。陸軍已經表態，因拒絕施打疫苗而遭除役的士兵將不會獲得任何補償以及退伍金。

根據美國《全國公共廣播電台》報導，美國陸軍宣布，軍隊的準備狀態取決於接受完整訓練、具有戰鬥能力以及能夠替國家贏得戰爭的士兵，然而至今未接種疫苗的士兵將會為部隊帶來風險，危及備戰狀態，因此即刻起要求所有士兵接種新冠疫苗，並讓堅持拒絕施打疫苗的士兵除役。

截至1月26日為止，已經有96%的陸軍士兵完整接種新冠疫苗，但卻有3350人拒絕施打，且有近5900人因為醫療或宗教訴求獲得臨時豁免。

美國五角大廈自2021年夏天便開始陸續要求士兵接種疫苗，但仍然有部分軍人拒絕配合。陸軍1月底時表示，「到目前為止已經有包含2名營長在內等6名士官遭到解除職務，而陸軍指揮官們同時也已經向拒絕接種疫苗的3073名士兵下達訓誡令。」

如果是因為拒絕接種疫苗而被除役的美國陸軍士兵將無法獲得退伍金等補助，甚至有可能必須退還所有獎金。

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