女師視訊「和老公床上激戰」　千人大型會議看光光

An Alabama teacher who works for BCS allegedly having sex on zoom during class. I sure hope this is not true. pic.twitter.com/HibOyTdth4 — Teachers Exposed (@Teacher_Exposed) February 1, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州高中一名女教師日前疑似在視訊期間，和男伴赤裸裸發生性行為，事發當下其他人都在叫喊想阻止她，但她從頭到尾一副從容的神態，舒服地趴在床上前後移動，據了解，當時似乎是超過1000人的大型視訊會議。影片被PO出後立刻在推特引起關注，女教師的脫序行為也引來網友批評。





▲女教師床上激烈晃動一陣後，老公赤裸上身突然出現在鏡頭中。（圖／翻攝推特）

根據「Black Sports Online」報導，該名女教師在阿拉巴馬州「伯明罕市學校」（BCS）擔任女教師，視訊期間她趴在床上，雙眼闔上，雖然僅露出肩膀以上部位，但可以明顯看出她一度劇烈前後移動，她老公甚至光著上身短暫出現在畫面一角，過程怪異令許多人都懷疑兩人是趁視訊透過鏡頭「放送性愛」。

其中一人將畫面錄下後上傳到推特，立刻被網友瘋傳，部分人痛批這個世代的教師已經失去以往的尊嚴和道德感，疫情期間ZOOM的教學不只是學生不受控，就連老師也沒有擔當，「把整個教學系統全拋在腦後」。報導指出該名女教師雖然還知道要把麥克風靜音，但還得學學該怎麼把鏡頭也關掉；校方針對此事則沒有直接回應，僅表示網路教學成果奇差，這就是為什麼學校該重新回到學校上課。

事發後女教師的老公在推特回覆，「你們都給我冷靜點」，他表示老婆背部有痠痛問題，當時她正在使用整脊的用具，而身為一名教師她就是為了孩子才不想錯過那場會議。

另一名自稱是女教師同事的男性表示，那場視訊不是和學童連線的視訊教學，而是一場與校方、家長和其他老師針對疫情的視訊會議，「她是一個好人也是一個好老師」，看到PO文者誤導真實情況讓他很難過。

不過這樣的畫面讓人很難不聯想到女教師身體其他部位在鏡頭外做什麼，一名網友說如果她當時要嘛在睡覺，然後老公大力搖醒她，要嘛就是在做「壞壞的事」。