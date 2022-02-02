北韓單月7度試射飛彈　美籲聯合國安理會緊急開會

▲北韓於1月30日試射一枚火星12型「地對地中遠程彈道飛彈」。（圖／路透）



文／中央社

北韓日前試射2017年以來威力最強的飛彈，美聯社報導，美國國務院今晚證實，美國駐聯合國代表團已要求聯合國安全理事會於3日就此議題舉行閉門協商。

法新社報導，一名匿名外交人士表示：「我們真的希望安理會能（以一紙聲明）傳達一致立場。」

北韓昨天證實於1月30日試射一枚火星12型（Hwasong-12）「地對地中遠程彈道飛彈」，是上個月第7度試射，也是自2017年以來首度測試威力這麼強的武器。

上述匿名外交人士補充說：「我們至少該堅持要安理會呼籲朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）遵守安理會決議」。朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

「如果安理會連呼籲北韓遵守安理會的決定都做不到，那就是個問題了。」

他表示，北韓「在彈道方面持續做出進展，改善了飛彈的射程、精準度和殺傷力」。

這名外交官員說，北韓同時具備核子及彈道飛彈技術，到了某個階段，如果將兩種技術混合，威脅絕對會達到無法容忍的程度。

路透社報導，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天譴責北韓試射飛彈，呼籲平壤當局「停止採取更多適得其反的行動」。

哈克說：「這違反了DPRK於2018年聲稱要中止這類試射行動的宣告，也明顯觸犯了安理會決議。」

哈克在聲明中補充說：「DPRK再次漠視國際航班或海事安全，讓人十分憂心。」

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