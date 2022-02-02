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普丁指西方忽視俄疑慮　盼為烏克蘭局勢找到解方

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁認為，美國只是藉烏克蘭壓制俄羅斯。（圖／路透）

文／中央社莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天指控西方忽視莫斯科的安全疑慮，還把烏克蘭當成壓制俄國的工具。不過普丁也說，他希望能找到解決之道，來結束不斷升溫的緊張局勢。

普丁今天表示，克里姆林宮正在研究華府與北大西洋公約組織（NATO）對於俄方安全要求的回應，而之前的回應遠遠不夠。

這是普丁數週以來首度公開評論這場引人擔心俄國將侵略烏克蘭的危機。

普丁在莫斯科與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會談後告訴記者：「現在已經很明顯，俄國的根本疑慮終究被忽視了。」

普丁重申，俄國要求北約就停止擴張給予有法律約束力的安全保證，以及勿在俄國邊界附近部署攻擊設施，還要北約回復軍事部署至1997年以前的狀態。

普丁說：「在我看來，美國不那麼擔心烏克蘭的安全…主要任務是壓制俄國發展。」他並形容烏克蘭是美國「達成這項目標的工具」。

普丁表示：「我希望最終我們會找到解決之道，雖然不會很容易。」

俄國當局在靠近烏克蘭邊界集結超過10萬大軍後，與西方關係趨於緊張，程度為冷戰結束以來未見。

英國首相強生（Boris Johnson）今天在訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）時就警告，俄國在邊界陳兵，對烏克蘭構成「明顯且迫切的危險」。

強生在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的記者會上表示：「我們看到（俄國）集結大批軍力、準備各種符合即將發起軍事行動的活動。」

「我們的看法是，時間緊迫，現在就得解決問題。」

強生並呼籲俄國撤離部隊、以外交途徑解決問題，同時警告任何侵略行動都會是場「災難」。

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