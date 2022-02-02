美2名駐校警察遭射殺　今年才剛結婚、當伴郎





▲傑佛遜（右）與潘特（左）是好友。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國1日爆發2起校園槍擊案，其中一起發生在維吉尼亞州（Virginia），2名駐校員警遭到一名槍手開槍攻擊，雙雙不幸死亡。警方表示已將槍手逮捕歸案，身分有待釐清。

綜合外電報導，維吉尼亞私人藝術學校「布里吉沃特大學」（Bridgewater College）校長布許曼（David Bushman）在一封寄給全校學生的信中，指出遭到槍手攻擊並殺死的2名員警分別為潘特（John Painter）和傑佛遜（J.J. Jefferson），他們倆人是好友，潘特今年初還當傑佛遜的伴郎。

槍擊事件發生後，學校立刻在校內設立避難據點，以免學生遭遇槍手再擴大傷害，直到3小時後警戒才解除。州警表示槍手為一名男性，當天下午在警方大規模搜索下於1點55分落網，身分有待釐清。

當地報社一名攝影師在圍捕進行時捕捉到一幕，兇手上身赤裸趴在河邊，周遭10名員警槍口全對著他。參與行動的除了駐校警方、州警外，FBI也介入調查。