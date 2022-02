美2名駐校警察遭射殺　今年才剛結婚、當伴郎

▲傑佛遜(右)與潘特(左)是好友。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國1日爆發2起校園槍擊案,其中一起發生在維吉尼亞州(Virginia),2名駐校員警遭到一名槍手開槍攻擊,雙雙不幸死亡。警方表示已將槍手逮捕歸案,身分有待釐清。

綜合外電報導,維吉尼亞私人藝術學校「布里吉沃特大學」(Bridgewater College)校長布許曼(David Bushman)在一封寄給全校學生的信中,指出遭到槍手攻擊並殺死的2名員警分別為潘特(John Painter)和傑佛遜(J.J. Jefferson),他們倆人是好友,潘特今年初還當傑佛遜的伴郎。

槍擊事件發生後,學校立刻在校內設立避難據點,以免學生遭遇槍手再擴大傷害,直到3小時後警戒才解除。州警表示槍手為一名男性,當天下午在警方大規模搜索下於1點55分落網,身分有待釐清。

當地報社一名攝影師在圍捕進行時捕捉到一幕,兇手上身赤裸趴在河邊,周遭10名員警槍口全對著他。參與行動的除了駐校警方、州警外,FBI也介入調查。

Breaking News: A man fatally shot a police officer and a campus safety officer at Bridgewater College in Virginia. The gunman was captured after a search.https://t.co/fa2mQTnjlU