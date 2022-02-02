美校園槍擊案1死1命危！　槍手逃逸中

▲明尼蘇達爆發校園槍擊案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國明尼蘇達瑞區菲爾德（Richfield）1日發生校園槍擊案，2名學生中槍，一人死亡，另一人受傷被緊急送往醫院。

綜合外電報導，事件發生在1日下午，槍手在學校外的人行道朝學生開槍，警方獲報後立刻趕往現場，發現2名學生中彈，立刻將人送往醫院，但其中一人被宣告不治。

警方表示另一名學生仍在急救中，目前狀況危急。槍擊事件後警方封鎖校園及周遭並展開搜索，但尚未找到槍擊嫌犯，推測一名或多名嫌犯在犯案後已經逃離現場。