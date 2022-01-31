北韓頻射導彈！美高官：恐為恢復核武試驗前兆　急籲平壤快對談

▲北韓30日進行火星12型中遠程彈道導彈試射。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

北韓30日進行火星12型中遠程彈道導彈試射，再次向世界展示其武力。美國一位高官透露，美國擔心北韓不斷升級的導彈試驗可能是恢復核武器和洲際彈道導彈試驗的前兆，而且由於美國未來可能會與北韓政府進行會談，因此他們認為，北韓近期挑釁動作頻頻，可能是想在談判前迫使美國讓步，不過美國還是很希望能盡快與北韓展開直接會談。

據CNN報導，這名官員指出，對於北韓頻頻進行導彈試射一事，「我們當然很擔心。這不僅僅是因為他們昨天試射了導彈，而是因為他們這個月進行了相當多的試驗」。他強調，美國不希望看到北韓進一步測試武器，並重申北韓的行為已違反聯合國安理會的決議和國際法。

▲美國呼籲北韓政府盡快進行對談。（圖／達志影像／美聯社）

拜登政府長期以來一直試圖重啟與北韓的外交關係，同時也不斷邀請北韓在沒有任何先決條件的情況下對話。雖然雙邊政府「還未在內部進行相關討論」，但美國的官員十分渴望在「任何時間、任何地點」與北韓進行會談。

美國官員透露，他們確認美國釋放的訊號足夠明確，因此他們仍在等待北韓的回應。官員也指出，北韓不斷升級的導彈試驗可能是恢復核武器和洲際彈道導彈試驗的前兆，而北韓頻頻進行導彈試射可能會讓美國在談判中陷入不利的地位。儘管如此，美國至今「仍然期待」北韓會對兩國會談的邀請做出回應。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》