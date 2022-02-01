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全球狂熱「Wordle」猜字遊戲　《紐時》砸百萬美金高價收購

▲▼風靡全球的網路猜字遊戲「Wordle」以7位數高價出售給《紐約時報》。（圖／達志影像）

▲風靡全球的網路猜字遊戲「Wordle」以7位數高價出售給《紐約時報》。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

美國《紐約時報》1月31日宣布，以數百萬美元的價格收購了一款在全球爆紅的猜字遊戲「Wordle」，並承諾未來遊戲移交管理後，玩法將不會有任何改變，也會對新舊玩家免費開放。不過，仍有網友對此持質疑態度，「最好不要讓我的連勝紀錄消失，否則會有嚴重後果。」據報導，聲明中未披露確切收購價格。

根據《衛報》報導，「Wordle」是由大型論壇Reddit的一名工程師Josh Wardle於去年10月發布創立，遊戲每天會更新一組5個字母的英文單字作為謎底，玩家輸入答案後，若同時猜對字母與位置將會顯示為綠色方格，僅字母正確則為黃色方格，每天只有6次答題機會。這款日常益智「猜字遊戲」迅速吸引全球數百萬名玩家，還引發Instagram等社交平台的討論熱潮，網友們紛紛截圖互相分享。

▲▼風靡全球的網路猜字遊戲「Wordle」以7位數高價出售給《紐約時報》。（圖／達志影像）

▲「Wordle」遊戲方法簡單，卻能引起全球數百萬名玩家的熱烈迴響。（圖／達志影像）

Josh Wardle曾接受《衛報》採訪，他說自己是為了喜歡解謎的另一半而創作出這款紓壓的小遊戲，但突然風靡全球網路社群的巨大成功讓他感到不知所措，「老實說，這種病毒式傳播的感覺並不好，我對玩家們有種責任感，為了他們我必須讓遊戲維持運作，確保一切正常」、「這不是我的正職工作，我不希望它成為我生活壓力與焦慮的來源。」

《紐約時報》填字遊戲的編輯Will Shortz稱讚「Wordle」是一款「偉大的謎題」（a great puzzle），玩這款遊戲不需要很長時間，很適合現在這個注意力分散的網路時代。美國作家布蘭登•泰勒（Brandon Taylor）評論，在網路用語蓬勃發展10年後，人們渴望回到更早、更慢的網路，「Wordle在數位世界裡重塑了一種稀缺性。」

Josh Wardle出售遊戲後發布聲明，對《紐時》成為未來的遊戲管理者感到興奮激動，並讚賞了《紐時》對待遊戲的方式與對玩家的尊重，「對我來說，走到這一步是很自然的事。」對於部分玩家質疑遊戲管理權轉移後，玩家遊戲紀錄可能消失的狀況，Josh Wardle表示，他正在與《紐時》合作，確保所有玩家的成功破解與連勝的紀錄被保存下來。

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