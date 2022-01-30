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巨幅「代碼春聯」含義猜瘋了…網友紛紛神翻譯　阿里巴巴解答

▲▼阿里巴巴代碼春聯。（圖／IT之家）

▲阿里巴巴代碼春聯。（圖／IT之家）

記者鄭思楠／綜合報導

春節和冬奧雙雙臨近，阿里巴巴1月29日在園區張貼了一副大春聯，表示迎奧運、賀新春。這幅獨具特色的春聯採用代碼編寫，不僅年味十足，還頗具一種工程師的「獨特浪漫」。網友看到後也各顯神通，紛紛「神翻譯」。

據《IT之家》報導，春聯上寫著：

player = Player(from="World");

player.gather ("中國");

olympics = Olympics(on="Cloud");

olympics.greet ("春節");

網友按捺不住自己的「創作欲望」，為這幅春聯做出了各路神翻譯。有網友緊扣原版春聯的語法，給出了「聚全球健兒來中國；看雲端奧運迎新春」的切題翻譯；也有網友比較「放飛自我」，將春聯翻譯為「中國年真熱鬧；冬奧會雲上看」。

此外，還有諸如「世界運動員相聚中國；雲上奧運會歡迎您來」、「世界選手情聚中國；雲端冬奧喜迎春節」等等風格各不相同的翻譯。

阿里回應，用代碼書寫成的巨幅春聯搭配淘公仔的標誌性笑臉，園區顯得年味兒十足，即便是不懂代碼，僅憑著春聯結尾的漢字「中國」和「春節」，就能感受到新春的祝福，而透過符號間的英文單詞或許還能感受到「雲上奧運」的科技之力。

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