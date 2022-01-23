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紐時：2008奧運到今年冬奧　中國不屑再討好國際

▲▼ 北京冬奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐時說，中國已經不需要再證明自己在世界舞台的地位，反而要昭告天下，一個更繁榮、更有自信國家的遠見卓識。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約22日綜合外電報導

北京冬奧下個月4日即將登場，中國不但克服曾讓北京申辦看來遙不可及的重重障礙，也決然壓倒各項新挑戰，包括永無止境的COVID-19疫情，以及國際對中國集權行為日增的關切。

「紐約時報」（New York Times）今天指出，2008年北京主辦夏季奧運時，這場體育界盛會是中國展示成就的窗口，如今，中國已經變成一個截然不同的國家。

紐時說，中國已經不需要再證明自己在世界舞台的地位，反而要昭告天下，一個更繁榮、更有自信國家的遠見卓識。在繼毛澤東以來最強勢領導人習近平的帶領下，北京不再是一個為求奧運成功而緩和批評聲浪的政府，而是蔑視批評聲浪的政府。

預計今年將迎來第3個任期的習近平曾表示，2022北京冬奧不僅可以「增強我們實現中華民族偉大復興的信心，而且有利於展示我們國家和民族致力於推動建構人類命運共同體」。

習近平政府無視人權主義者和世界領袖的批評，稱包括美國總統拜登在內的這些人意在壓制中國，他們的批評不過是偏見。習政府更暗示奧運轉播業者和贊助商，不要屈服於針對中國政府對香港的鎮壓，或在新疆地區的壓迫行動所引發的抗議或抵制呼聲。

習政府推翻了國際奧林匹克委員會（IOC）針對打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衛生規範的協商，並實施比去年東京夏季奧運還要嚴格的安全措施，防疫堅守2年前自湖北武漢第一次封城演變而來的清零策略，無論對經濟和人民造成的代價有多大。

和2008年不同，如今鮮少人抱持幻想說主辦奧運能緩和中國的集權政策。過去是中國配合世界開出的條件，如今是世界必須接受中國的規矩。

香港大學歷史學家、「奧林匹克之夢：中國與體育1895－2008」作者徐國琦就說，中國「不需要用此來替政權合法化，也不需要討好全世界來讓奧運獲得巨大成功」。

和許多國際企業及國家一樣，國際奧會仰賴中國和其龐大市場的程度，已經到了鮮少有人能、或是敢發聲反對習近平領導國家方向的地步。

批評者、人權與勞工權益人士等指控國際奧會未施壓習近平，改變中國日益集權的政策。不過他們把矛頭指向國際奧會的同時，是假設國際奧會還有些許影響力可以運用。

但中國網球女將彭帥遭前中國副總理張高麗性侵事件中，國際社會看到了國際奧會並沒有發聲平息國際怒火，而是幫著北京平息各界對彭帥下落和安危的關切。

國際奧會閃避讓冬奧蒙上陰影的人權和其他爭議問題。儘管奧會憲章的宗旨是要「改善對人權的促進及尊重」，官員已表示，輪不到他們來評斷奧運東道國的政治制度。

對國際奧會來說最重要的是成功舉辦奧運。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示，選北京擔任主辦單位，奧會已做出「安全的選擇」，「我們知道中國會兌現承諾」。

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