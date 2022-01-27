「台灣虛幣之光」慘虧140萬美元　2工程師離職前搞鬼：太爽了

▲檢察官指揮刑事局偵破麒點科技遭員工植入錯誤參數導致虧損140萬美元案。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣知名的虛擬貨幣交易公司「麒點科技」，前年發生巨額虧損達140萬美元，公司不解運算程式哪裡出了問題，直到突然發現已離職的陳姓工程師從遠端連線，才查出原來陳因為不滿公司分紅制度，故意和同時離職的許姓工程師，在交易程式中放進錯誤參數，還戲稱公司虧錢「太爽了」，台北地檢署27日依背信等罪起訴陳、許。

麒點科技（Kronos Research），由美國芝加哥交易市場分析師、華爾街交易員組成團隊，2018年間把美國金融市場主流的「量化交易」技術與商業模式帶進台灣，光是該公司量化研究與交易員錄取年薪就從150萬元起跳、最高年薪可高達500萬元。

而陳姓和許姓工程師原本受雇麒點科技，負責開發、維護公司買賣加密貨幣的交易系統，這套系統設計本身有個特點，就是在發現虛擬貨幣交易發生虧損時，不但設有停損點，還會自動刪除這次虧損的交易模式，然後從歷史紀錄去尋找更好的交易模式，接續進行交易。

但陳、許2人疑因不滿公司沒照之前說好的發放分紅獎金，在2020年5月12日離職，卻又心有不甘，竟然在5月1日、9日兩天，故意把錯誤的參數放進交易分析程式，讓公司在錯誤時間下錯誤的買賣單，而且系統也無法利用更好的模式重新交易。

公司發現交易出現虧損後，以為系統會自動學習更新，直到陳離職後，又用同事的帳號登入系統被發現，公司才驚覺系統疑似被陳動了手腳而報案，檢警隨即搜索陳男的住處，又從陳的通訊軟體發現，陳和一同離職的許男一直在聯繫聊到要報復公司，甚至在陳遠端進入系統得知虧損狀態後，2人還幸災樂禍「太爽了」，甚至對當初放進的錯誤參數不夠低而覺得「太仁慈了」。

陳、許到案後承認故意放進錯誤參數，但認為系統設有停損點，應不至於造成太大損失，公司則估算受害金額達140萬美元，台北地檢署調查後，27日依妨害電腦使用、背信等罪起訴陳、許。

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