YouTube更新「抓到薪水小偷」　整排備註神展開！網朝聖笑了

▲現在YouTube和民眾的生活密不可分。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

手機各種APP經常需要版本更新，就有網友發現，YouTube的更新紀錄中，備註都暗藏超有哏彩蛋，這回更讓她抓到薪水小偷了。對此，不少人被戳笑直呼，「工程師好優」、「是不是吃了誠實吐司」。

網友在「爆廢公社二館」曬出截圖，只見YouTube APP要進行版本更新時，下方除了備註「修正錯誤、提高效能」外，更爆出一句「還順便休了一下午的假」。

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▲發現薪水小偷了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到這句OS，原po立刻被戳中笑點，忍不住想問「你是不是薪水小偷？」而許多網友也笑回，「誠實APP」、「好可愛，還看了好多貓咪影片，肯定是貓奴」、「這都正常發揮」、「模擬市民膩」、「抓臭蟲到底是什麼意思」、「老闆啊，你看，兩年前就在偷懶了」。

事實上，從過去的版本更新紀錄來看，YouTube的工程師一直不忘在最後一句展現幽默，同時也透露了各自的屬性和喜好，像是「修正錯誤、提高應用程式穩定性，還克服了時光旅行的障礙」、「過程中不小心喝了太多咖啡」、「順便去已知宇宙的邊界逛了一圈」、「還看了一堆貓咪影片」等。

▼滿滿的彩蛋。（圖／翻攝自爆廢公社二館）