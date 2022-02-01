看了會流口水！食物模型高手莊維恩堅持品質　水族館也找上她

▲莊維恩製作食品模型專注模樣。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

百貨公司美食街櫥窗內的食物模型，不仔細看的話，那些食物模型幾乎跟真的沒什麼兩樣，幾可亂真的勾起民眾食慾。其中，食品模型職人莊維恩，用她的雙手從繁複的製作過程，製作出一道道美食出來，幾乎是職人工藝表現。

莊維恩在職場上約有10年多經驗，離開公司後，自行創業成立「匠一食品模型製作所」，由於大學唸的是工藝設計，對色彩的敏感度非常要求，也因為這樣堅持品質，獲得廠商讚許，陸續接到多家知名品牌餐點模型製作。

▲食品模型需要繁雜工法才能製作出來。（圖／記者黃彥傑攝）

莊維恩說，製作食物模型，先將食物翻模，在模具內灌入塑膠，成型後取出再噴塗上色，製作過程要忍受高溫、手指沾滿顏料，手臂還會被烤箱燙到手留下疤痕。有時苦練還不見得學的成，加上調配色彩能力、耐心，以及不怕烤箱的溫度，三點兼具，才算是專業。很多女生覺得有趣想來工作，但看到工作是如此辛苦，手指無法美美的，顏料卡在指縫髒髒的，都打了退堂鼓，所以做這份工作真的要有很大的熱情。

▲很難想像這種不是食品類的，莊維恩也能製作的栩栩如生。（圖／記者黃彥傑攝）

製作的東西不會侷限於「食物」上，她曾經接觸到一個不是食物的模型訂單，一個水族博物館內需要展示各式各樣獨特的蝦，就這麼突然找上門來。廠商想讓蝦子「起死回生」，呈現蝦子走在沙子上栩栩如生的狀態，供博物館做靜態展示，但找了多廠商都無法製作。

莊維恩想挑戰這個難度，將這訂單接了下來。之後，請對方用急速冷凍寄送台灣特種蝦子實體與圖片，經由思考與討論後，費工的將蝦子解構翻模，調整塑料的透明度、上色、再拼湊出立體的型態才完成。她說，除了事前大量收集的關於蝦子的圖片資料，還必須了解蝦子的基本結構特徵與習性，很開心自己的專業技術能應用在不同的領域上。

▲▼ 莊維恩製作的食品模型幾乎讓人分辨不出真假。（圖／記者黃彥傑攝）

從事食品模型10幾年，始終站在顧客立場著想，試著解決製作上問題，她說，只要勇於挑戰這些從來沒做過的東西，成功之後，客人自然就會帶來更多的訂單。因為這個圈子很小，賣得不僅僅是技術，也是一份感情、跟一個信任，更是彼此間的默契。這也讓她激發出更多創意，讓更多人看見這個特殊行業的精髓。

食品模型師莊維恩小檔案

年齡：40歲

家庭狀況：已婚

身高／體重：163公分／50公斤

學歷：台灣藝術大學工藝系畢業

現職：匠一食品模型製作所負責人