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台南辦職場ㄟ大小事講座　王美霞分享台南「好」職人

▲台南市勞工局辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由王美霞老師的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家認識台南好職人在專業領域的努力與堅持，鼓舞更多目前在職場上奮鬥、打拼的人，勇敢追夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由王美霞老師的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家認識台南好職人在專業領域的努力與堅持，鼓舞更多目前在職場上奮鬥、打拼的人，勇敢追夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓市民朋友了解各行業職人精神，台南市勞工局出版《台南好職人》一書，透過台南在地文學暢銷作家、南方講堂創辦人王美霞細膩而充滿感情的筆鋒，深刻描述台南在地職人努力、不放棄的身影。

11日勞工局辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由王美霞老師的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家認識台南好職人在專業領域的努力與堅持，鼓舞更多目前在職場上奮鬥、打拼的人，勇敢追夢。

▲台南市勞工局辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由王美霞老師的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家認識台南好職人在專業領域的努力與堅持，鼓舞更多目前在職場上奮鬥、打拼的人，勇敢追夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局王鑫基局長說「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座今天導讀《台南好職人》，同時也是發表《台南好職人》新書的好日子 ；在2018年勞工局出版第一本書，以「事」為主軸的「台南呷頭路」，由王美霞老師及勞工局團隊共同紀錄完成勞工局8年的服務成果，包含就業媒合、房屋修繕、職業災害關懷、對身障及弱勢服務到職業訓練、人才培育等，透過《台南呷頭路》這本書，讓市民看見台南最真實的在地勞工故事，也讓大家瞭解台南市在勞政業務的創新與感動服務。2021年出版以「人」為主軸的《台南好職人》第二本書，則是囊括勞工局團隊在服務過程中發現的好職人，以及在台南已是典範但鮮少有人記錄的企業家、百工等，透過王美霞老師的介紹，讓市民朋友認識台南在地的職人故事與創價品牌。

▲台南市勞工局辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由王美霞老師的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家認識台南好職人在專業領域的努力與堅持，鼓舞更多目前在職場上奮鬥、打拼的人，勇敢追夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《台南好職人》這本書以「好」字為核心貫穿，分別為「好事多」、「好樣子」、「好食在」、「好行旅」、「好傳承」、「好創新」、「好樂藝」、及「好夥伴」等8個章節。以「好事多」起頭，藉由大台南總工會陳美靜、台南市木工業職業工會方澄科等30位理事長帶領修繕志工及義剪團隊的服務事蹟，讓我們看見專業除了可以拿來賺錢之外，也能服務他人，讓快樂幸福加倍；「好樣子」透過璨揚企業黃文献、康那香企業戴榮吉等9位企業家及創辦人，看到視野決定寬度、知識決定深度、態度決定高度的企業家精神，不僅有立業的典範，也有推己及人、創造立人的公益德惠；「好食在」記錄阿勇家餐飲事業汪義勇、大金廚專業外燴王金發等14位總舖師及大廚師，看他們用自己人生的經歷在做菜，忠於一己的生命，執著於掌下的一手真功夫，完整呈現台南一級棒的美食版圖；「好行旅」紀錄台南晶英酒店李靖文、鹽鄉民宿洪有志等7位在行旅事業打造亮眼飯店或民宿的經營者故事，如何用心打造每一個款客的細節，秉持好行、好旅、好宿，以溫暖旅人在台南的回憶。

「好傳承」包含全美戲院吳俊誠、福味珍魚丸石念祖等6位傳承老店永續事業的年輕業主，描述更多歷史沉澱和經驗積累、昇華的傳承精神；「好創新」列舉了地果咖啡戴均庭、源源鋼藝王冠翔等11位在台南創業的年輕人，運用已有的知識及勇於接受挑戰的心態，讓傳統產業翻新思維，開創人生的不可能；「好樂藝」讓我們看到台南藝術家「台上一秒鐘，台下十年功」致力於藝術的創作及傳承精神，其中在王美霞老師牽線媒合下，在林百貨90週年活動以《國寶在林百貨》進行策展，更從12月11日到2022年1月2日期間，邀請泥塑工藝大師杜牧河、鑿花工藝大師蔡德太、傳統木雕大師陳啓村、玉雕藝術大師黃福壽、剪黏工藝大師陳三火等國寶大師進行系列座談會，讓大家進一步了解工藝職人的努力與堅持；「好夥伴」撰寫前南科管理局林威呈局長、國立成功大學蔡朋枝教授等9位在自身專業領域奮鬥並與勞工局合作，為勞工夥伴打拼努力及提升勞工能量。

▲台南市勞工局辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由王美霞老師的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家認識台南好職人在專業領域的努力與堅持，鼓舞更多目前在職場上奮鬥、打拼的人，勇敢追夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王美霞老師分享《台南好職人》這本書在訪談、踏查近兩年的時間歷程，深深感受成功立業的職人，將童年的貧困作為養分，滋養不屈不撓的意志力，也保有把「危機化為轉機」的正向能量，以及「一路走來，始終如一」的堅持與懷抱感謝、珍惜的心，在書中都邀請每位職人分享一段最重要的生命信念，這些金玉良言以及許多職人的人生觀與奮鬥史都是難得的經驗之談，親民又值得深思，句句醍醐灌頂，讓讀者可以帶著自我生命經驗與書中人物對話。

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