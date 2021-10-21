鐵花窗職人怒：工地沒廁所不接案　千人辛酸…有人肚痛拿垃圾袋解決

▲鐵花窗職人曾文昌點出工人如廁的辛酸。（圖／翻攝自曾文昌臉書）



記者陳豐德／綜合報導

「這是對人權最起碼的尊重！」被譽為鐵花窗魔術師的曾文昌，本身是個鐵工師傅，卻因為如廁近日在臉書上發文，直指「凡工地沒有設置廁所的案子，本公司一律不接」，看似是相當正常的需求，這點出了台灣對待工人的不合理處境。他甚至爆料，有些業主會要求他們「自行解決」，讓在工地一待就是7至8小時的他們覺得相當沒有尊嚴。

曾文昌17歲就跟著大伯父開始學習做鐵工，至今已經33個年頭，他努力復興鐵花窗技術，所製作的成品甚至被譽為藝術品，但幾乎是靠傻勁支撐，以高雄美濃的敬字亭案子為例，他受訪時就曾提及一開始跟業主討論一般樣式就要6萬工資，但動工前業主突然提出希望加入「敬字亭」的字樣，害怕報價嚇跑對方，多3萬元的費用他最後只報8千，他笑著說「我是在買我的機會，買一個表演的機會」。

▼為了有表演機會曾文昌不惜賠本做出成品。（圖／翻攝自曾文昌臉書）



而抱持著職人精神的曾文昌，近日在臉書發文說他所經營的公司，從今以後不接沒設置廁所的案子。他說「叫我走車道，叫我走側門，叫我走樓梯，這我都能理解，畢竟整身的塵土，是有可能讓乾淨的大廳跟電梯給弄髒了。但是，最讓我不能理解的是，有廁所及馬桶，卻眼睜睜看著不能使用！擔心弄髒您的新馬桶，那最起碼先弄個簡化的馬桶，讓大家能解決與方便，這並不難！對吧！」

曾文昌強調「能尊重一下嗎？這是對人權最起碼的尊重！」他對業主喊話，說你們心有工班會將廢料倒進馬桶裡，也確實有人會這麽做，但是這是有辦法解決的，可以設置一個廢水、廢料沉澱箱、過濾箱，再做個簡易馬桶事情不就解決了？約束工班不是一件那麽難的事，他也相信，現在的工班師傅們都是願意配合的。

▼曾文昌與同事們共同雕琢藝術般的成品。（圖／翻攝自曾文昌臉書）



他也點出工人辛酸，曾文昌說「在工地一待就是7～8個鐘頭，你都不用上廁所？還是隨地尿？好笑的是，要上廁所還要我們去跟隔壁借，你沒聽過肥水不落外人田嗎⋯⋯隔壁不借就要跑去跟警衛借，警衛不借就要跑去跟超商借，超商不借就要跑去跟加油站、麥當勞借！還有哪個賣場你沒借過的？？」

曾文昌抱怨道「天ㄚ！上個廁所要半小時，借個廁所還要看人嘴臉？不累嗎？

再倒霉借不到就乾脆坐計程車回工廠上！你有這樣的經驗嗎？借上個廁所有這麼難嗎？難過的不是借不到廁所，難過的是你愛我們做的東西，卻不懂得尊重我們。」他也直言「錢我很愛，但是，我更想要的是尊重！尊重！你懂嗎？」

文章一出後，短短兩日就有1500多人按讚、500多人分享，也有許多工人指出曾文昌完全點出現況，並在底下留言說「完全認同！我還遇過業主要我們都使用全吊車上到屋頂工作，要上廁所在坐吊車下來旁邊草叢上」、「我最慘的一次附近沒超商肚子疼，小工地沒廁所。直接拿車上垃圾袋解決，那是我人生第一次出來工作被羞辱。我真的一輩子都忘不了」。

▼曾文昌繼承傳統手藝製成的鐵花窗。（圖／翻攝自曾文昌臉書）



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