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台灣茶飲連續四年獲國際大獎肯定　全因茶葉職人堅持做出平凡中的不平凡

 ▲▼ 茶裏王 。（圖／品牌提供）
▲台灣瓶裝茶飲經典品牌茶裏王，連續四年獲得國際風味評鑑所（ITI）「風味絕佳獎（Superior Taste Award）」的肯定，推出紀錄短片向幕後推手們致上敬意。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

一瓶好茶、轉開即飲，但一瓶好茶，需要多久的時間才能淬鍊出回甘的滋味？茶葉，跟台灣人的生活密不可分，很多家庭都有喝茶的習慣，一家人圍在一起泡茶聊天，就是最有台灣味的景象。除了自己沖泡茶葉，瓶裝茶更是愛喝茶的人省時、便利的選擇，讓瓶裝茶成了家家戶戶必備飲品。一瓶回甘如同現泡的好茶，背後更蘊含了許多人共同的努力，從原料、製程到產品，皆有專業職人悉心投入。

台灣瓶裝茶飲經典品牌茶裏王，連續四年獲得國際風味評鑑所（ITI）「風味絕佳獎（Superior Taste Award）」的肯定，茶裏王也推出紀錄短片，從栽種開始、帶你用不一樣的視角，看見瓶裝茶飲背後不簡單的故事，並藉此向揚名世界的幕後推手們致上敬意。 

▲▼ 茶裏王 。（圖／品牌提供）

茶裏王紀錄短片深入南投松柏嶺茶區，茶農陳靜淵與蕭世賢已堅守在這片茶園裡幾十年，講到要怎樣才能做出「好茶」，陳靜淵笑說：「茶跟人都要曬，若沒曬，做沒好茶啦！」頂著烈日在大太陽底下採茶，是為了掌握最好的時機－在太陽曬乾茶葉上的露水後隨即採摘，這樣的體力活也讓他們的家人相當不捨。要讓這片茶園的茶擁有最佳風味，除了耗體力、更耗心力，「有時候我也很佩服他們，因為一直要學新的東西，就是為了要生活。」蕭世賢的太太說道，走過茶葉產業數十年，如果沒有跟著時代往前走，不可能長久，蕭世賢分享，統一企業引進使用有機肥料後，對環境跟未來的發展也都比較好，「雖然說是比較辛苦，但是確實是有那個價值」。

▲▼ 茶裏王 。（圖／品牌提供）

從自己的茶園出去的茶葉，蕭世賢跟陳靜淵都信心十足，茶葉採摘後，後續製程更是繁複講究，必須精準掌握時間、時刻繃緊神經，俗話說「吃沒三頓、睡無五更」切切實實呈現了茶農的辛苦之處，而茶菁採摘後為了保持最佳品質，製茶過程可以說是馬不停蹄，炒出最完美的茶香時，往往已經夜深，徹夜工作只為了堅持淬鍊出茶葉最精華的狀態，這就是職人精神。

▲▼ 茶裏王 。（圖／品牌提供）

為了讓看似平凡的瓶裝茶擁有絕佳的回甘風味與口感，茶裏王研究員張詠修與洪毓翔捲起褲管走進茶園，對茶葉的生長進行研究，並與台灣茶農合作進行從日本引進的「黑網覆蓋種植技術」，在茶樹上方覆蓋一張黑色大網，防止茶葉直接曝曬，讓茶葉生長時保留甘甜滋味；茶葉採摘下來之後，會經過萎凋、發酵、揉捻、炒菁等步驟，因為在發酵跟揉捻的過程中，會使茶葉釋放出甘甜的味道，而茶裏王也進行單細胞生茶萃取技術3.0的升級，讓每一口茶入口都能更加回甘。

▲▼ 茶裏王 。（圖／品牌提供）

便利商店隨處可見、看似平凡的瓶裝茶，背後的每一個步驟都是如此不簡單，也是這群堅持做出好茶的職人們的心血結晶，茶裏王的紀錄短片將平凡製茶過程中的不平凡呈現在每個人眼前，也讓人氣YouTuber見習網美小吳深受感動：「好多以為很容易取得的東西，背後都是茶農的心血換來的，原來這麼不容易！」這群人木星更分享自己平時拍片的幕後辛酸：「雖然呈現在大家眼前可能就是短短幾分鐘，但我們在前置過程，每個人都在自己的崗位做了很多準備及確認。」讓她更能體會職人的堅持其來有自。

▲▼茶裏王紀錄片讓人氣YouTuber見習網美小吳和這群人木星都深受感動。（圖／翻攝自Instagram）

連續四年獲獎，對茶農們來說絕對是榮耀與肯定：「當我們聽到得獎，除了感覺很興奮，也會感覺我們被肯定，感覺辛苦都值得了啦。你就會想要繼續種下去，做出更好的茶出來。」有這群堅守崗位的職人，才能引領台灣茶走向新的里程碑，如同影片最後所寫，「敬，用人生的執著淬鍊回甘，致背後所有平凡中的不平凡」。

▲茶裏王推出紀錄短片深入南投松柏嶺茶區，拍出茶葉職人堅守崗位的身影。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

（本文與茶裏王合作）

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