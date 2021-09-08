　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】展期最後倒數！「日本東北物產展」12品牌進駐華山未來市

▲▼日本東北物產展,華山文創園區,未來市展,展覽,職人。（圖／林辰勳攝）

▲位於華山文創園區未來市的「日本東北物產展」，展期即將接近尾聲，民眾紛紛前往體驗日本東北的人文風情。（圖／林辰勳攝）

文／日本東北物產提供

 為期28天的「日本東北物產展」即將進入尾聲，本次展覽集結了日本東北6縣的「職人創意工藝精品」，開展首週便吸引大量人潮，民眾可近距離感受職人們匠心獨運的作品，感受在大自然中孕育出來的文化傳承，一睹日本東北獨特且迷人的人文風采。  

此次「職人創意工藝精品」分別有：從江戶時代流傳至今的「南部裂織」，起源於布還十分稀少昂貴的時代，人們把穿過的舊衣拆成線，重織成新布料，再製成全新織品，花樣古樸。擁有300多年傳承歷史的「小巾刺繡」，運用青森獨有的花草、果實染製而成的絲線，繡出蘊含自然氣息的繽紛作品。「秋田杉」有著細緻木質紋理，舒服手感且重量輕盈，職人將其製成樸實的器皿；另將櫻花樹樹皮中，十分珍貴且獨具樸素無華之美的「霜降皮」製成收納的器具，使生活增添一抹文藝。另有紅蘋果造型的「南部鐵器」，展現職人們與巧思的結合；山形縣「米富織工藝」職人，將獨自開發、難以編織的素材製作成卡夾、零錢包等作品。還有宮城縣氣仙沼市的特色工藝「幻藍染」織品、發源於仙台的漆器工藝品「玉蟲塗」、位於福島的手工玻璃工藝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次「日本東北物產展」在華山文創園區未來市展至9/16（日），現場除了可以一窺日本職人重視環保永續、崇敬自然與文化傳承的工藝精品，還能直接帶回家收藏。展期結束後也可以在活動官網「東北嚴選藝品｜逸品 IPPIN」持續回味日本職人帶來的人文風情。  超連結網址：https://tohokucraft.com/

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
埃及爸是「幼兒園群聚源頭」？陳時中這樣說
陳時中籲「4情況」盡速就醫　有症狀別上班、上課
快訊／網瘋傳本土暴增50例！指揮中心怒：已立案偵辦
孕婦拒PCR「臨盆竟確診」！　北市府回應了
幼兒園群聚再+6　2幼童奶奶「探孫確診」
新北幼兒園Delta「與長榮無關」　鄉民瞪大眼：誤會機師了
快訊／機師確診案　283人採檢結果出爐！
快訊／新北幼兒園群聚擴大！22人驗出陽性
快訊／幼兒園群聚確定Delta！定序結果「和機師不同」
今7本土「全在新北市」！　6例幼兒園群聚、1感染源不明
快訊／今增7例本土「幼兒園群聚相關+6 」
LIVE／幼兒園群聚「確定Delta」　陳時中最新說明
埃及爸一日陰轉陽　侯友宜「一句話」網戰翻：太恐怖
《大學生》正妹KTV「10人↑狂歡群聚」！　無罩影片網罵爆
LIVE／Delta入侵板橋！千人社區「全面清空」　侯友宜赴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超難得「日本東北物產展」傳統工藝也能做得超時尚！展期不到一個月想逛要搶快

台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院逾千人篩檢結果：全陰性

屏東禁中秋烤肉！限同住家人可在家烤　公共場域+民宿旅館都不准

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

埃及爸境外移入成群聚源頭？陳時中：陰陰陽陽的狀況不無可能

有症狀別上班、上課！陳時中籲「4情況盡速就醫」：盼公司主管配合

網瘋傳今本土暴增50例！指揮中心怒駁「謠言」：已立案偵辦

幼兒園群聚再+6「擴散到社區」！　2幼童「非同住奶奶」探孫確診

新北幼兒園群聚再擴大！居家檢疫1013人　22人驗出陽性

機師確診案283人採檢結果出爐！陳時中：目前告一段落

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院逾千人篩檢結果：全陰性

屏東禁中秋烤肉！限同住家人可在家烤　公共場域+民宿旅館都不准

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

埃及爸境外移入成群聚源頭？陳時中：陰陰陽陽的狀況不無可能

有症狀別上班、上課！陳時中籲「4情況盡速就醫」：盼公司主管配合

網瘋傳今本土暴增50例！指揮中心怒駁「謠言」：已立案偵辦

幼兒園群聚再+6「擴散到社區」！　2幼童「非同住奶奶」探孫確診

新北幼兒園群聚再擴大！居家檢疫1013人　22人驗出陽性

機師確診案283人採檢結果出爐！陳時中：目前告一段落

快訊／幼兒園群聚確定染Delta！10人同一序列「和機師不同」

台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院逾千人篩檢結果：全陰性

屏東禁中秋烤肉！限同住家人可在家烤　公共場域+民宿旅館都不准

不能單靠疫苗！專家籲：注意Delta變異株「3特性」

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

脫口秀上節目不好笑？龍龍「親解3原因」曝：7分鐘練7個月

埃及爸境外移入成群聚源頭？陳時中：陰陰陽陽的狀況不無可能

鐵路地下化半拆戶點交聲援學生到場關心　南警戒護過程平和

性侵學妹太後悔　上網「自曝犯行」道歉+賠償45萬獲緩刑

朗多當湖人領袖祕訣：不要一副無所不知　願向隊友學習

黃金世代之傳承　李學林出任中信特攻首任隊長

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

生活熱門新聞

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

陳時中開告「炸鍋了」！網震驚：瑟瑟發抖

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

國高中生「BNT同意書」曝光　一項評估超尷尬

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

幼兒園老師超自責…遭謾罵快崩潰　園長說話了

有一例Delta就直上「四級警戒」　醫揭2策略應戰

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

璨樹可能轉強颱　最快明晚發海警

小鋼炮璨樹轉中颱　估明晚海警、周五陸警

更多熱門

相關新聞

北北基4檔好玩好逛的展覽快筆記

北北基4檔好玩好逛的展覽快筆記

疫情趨緩後很多展覽都重新開放並延長展期，終於又有機會好好走逛居家防疫期間差點錯過的展覽們，疫情警戒降級以來，有不少展場空間都漸漸出現觀展人潮，除了北美館之外，北北基也還有許多值得一訪的展覽，喜歡看展的人快跟著做好筆記，有空就馬上衝一波。

深度走訪東北6縣！華山「日本物產展」華麗登場

深度走訪東北6縣！華山「日本物產展」華麗登場

中島GLAb展覽打破隔離界線

中島GLAb展覽打破隔離界線

平子雄一首爾個展現場直擊

平子雄一首爾個展現場直擊

揭密奇美博物館V＆A超級大展！

揭密奇美博物館V＆A超級大展！

關鍵字：

日本東北物產展華山文創園區未來市展展覽職人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面