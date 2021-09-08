【廣編】展期最後倒數！「日本東北物產展」12品牌進駐華山未來市

▲位於華山文創園區未來市的「日本東北物產展」，展期即將接近尾聲，民眾紛紛前往體驗日本東北的人文風情。（圖／林辰勳攝）

文／日本東北物產提供

為期28天的「日本東北物產展」即將進入尾聲，本次展覽集結了日本東北6縣的「職人創意工藝精品」，開展首週便吸引大量人潮，民眾可近距離感受職人們匠心獨運的作品，感受在大自然中孕育出來的文化傳承，一睹日本東北獨特且迷人的人文風采。

此次「職人創意工藝精品」分別有：從江戶時代流傳至今的「南部裂織」，起源於布還十分稀少昂貴的時代，人們把穿過的舊衣拆成線，重織成新布料，再製成全新織品，花樣古樸。擁有300多年傳承歷史的「小巾刺繡」，運用青森獨有的花草、果實染製而成的絲線，繡出蘊含自然氣息的繽紛作品。「秋田杉」有著細緻木質紋理，舒服手感且重量輕盈，職人將其製成樸實的器皿；另將櫻花樹樹皮中，十分珍貴且獨具樸素無華之美的「霜降皮」製成收納的器具，使生活增添一抹文藝。另有紅蘋果造型的「南部鐵器」，展現職人們與巧思的結合；山形縣「米富織工藝」職人，將獨自開發、難以編織的素材製作成卡夾、零錢包等作品。還有宮城縣氣仙沼市的特色工藝「幻藍染」織品、發源於仙台的漆器工藝品「玉蟲塗」、位於福島的手工玻璃工藝。

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本次「日本東北物產展」在華山文創園區未來市展至9/16（日），現場除了可以一窺日本職人重視環保永續、崇敬自然與文化傳承的工藝精品，還能直接帶回家收藏。展期結束後也可以在活動官網「東北嚴選藝品｜逸品 IPPIN」持續回味日本職人帶來的人文風情。 超連結網址：https://tohokucraft.com/