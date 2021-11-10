崑大餐飲系展現料理魔法　首屆職人美學廚藝大賽勇奪8獎牌

▲崑山科技大學餐飲及廚藝系師生，參加中華料理職人餐旅交流協會所舉辦的「2021料理職人首屆職人美學廚藝大賽」，共摘下8獎牌，表現相當傑出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲及廚藝系馬永曾老師、林文麒老師，帶領8位學生前往彰化縣埔心鄉，參加中華料理職人餐旅交流協會所舉辦的「2021料理職人首屆職人美學廚藝大賽」，共摘下1面金牌、3面銀牌及4面銅牌，表現相當傑出。

「2021料理職人首屆職人美學廚藝大賽」共有逾百位料理職人、10多所相關科系逾200名學生共同參賽，賽事激烈！崑山科大餐飲系團隊8位學生自眾多好手中脫穎而出獲獎。

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摘下金牌的三年級朱弘君對西餐有濃厚興趣，上大學後跟著老師投入料理的學習，已參加過無數比賽的她，秉著對料理的熱愛，用嚴謹的態度端出「菠菜雞胸慕斯襄紫薯」、「花枝慕斯塊佐蛋黃粉」、「鮪魚沙拉丁慕斯捲佐胡蘿蔔醬」等海鮮主菜，「日式A5和牛塊佐香料碎」、「安格斯牛肉襄雞肉慕斯蔬菜捲佐牛骨肉汁」等肉類主菜，以及「藍莓起司乳酪塔」、「抹茶歐貝拉」、「彩色馬林糖」等甜品，獲得評審青睞獲獎。

另外，二年級陳朋紳在這次的比賽中，選用台灣在地食材做為每道作品的發想，像是南投竹山的紫心甘藷、臺南著名的虱目魚等，呈現出九種不同菜餚的九宮格前菜、「鱸魚時蔬捲」與「炙燒干貝斯蛋捲」的海鮮主菜，「香煎填餡鴨胸」和「紫心雞肉捲」的肉類主菜，以及「藍莓知心塔」的甜品，也深獲評審肯定，榮獲銀牌。

另外，三年級林佳諺、二年級黃珮晴取得銀牌，三年級張詠翔、吳聖揮、二年級吳冠霆、楊嘉富則取得銅牌，出賽者通通搬回好成績，展現出餐飲小將的廚藝精湛之處。學生們相當感謝系馬永曾老師、林文麒老師的耐心教導，協助他們運用了許多不同的烹調手法來呈現每道菜，而能在這次的比賽獲得評審的肯定，收穫良多。