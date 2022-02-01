雙胞兄妹「抱抱睡」出門還牽手！　男友看傻網曝心態

▲女網友表示外出會和雙胞胎哥哥牽手、摟在一起走路，但本人不覺得奇怪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國一名23歲女網友表示她和雙胞胎哥哥從小就有個習慣，不管在沙發上、床上都會膩在一起，或是窩在對方懷裡，好幾次甚至會「抱抱睡」，男友得知後反應超大，覺得他們很奇怪，於是他們問了周圍朋友，得到的答案全都非常不同，於是她問網友這是否是奇怪的事情，結果留言一面倒認為「奇怪」、「不正常」，甚至認為他們可能是出於心理創傷的因素才導致如此。

原PO在網路上描述自己的雙胞胎哥哥的日常，今年23歲的他們仍住在一起，每天花很多時間相處，有時候外處會牽手或攬著對方走路，當其中一方難過或是在抱怨時，另一方也會把對方抱在懷裡安慰，而且由於家中客廳和哥哥房間裡才有電視，因此他們常窩在這兩個空間裡一起看電視，甚至好幾次醒來後發現，兩人已經抱抱睡了一個晚上，睡姿呈現她側睡，哥哥在背後抱著她的情況。

一次男友發現他們兩人獨特的兄妹相處模式後，告訴原PO這樣很不正常，也讓他很不自在，但她卻覺得這完全就是正常的兄妹情誼，自己對哥哥也不會有遐想，而男友這樣想反而讓她覺得很噁心。於是她和哥哥各自帶著這個困惑去詢問其他朋友的意見，有些人回應「WTF（搞什麼情況）？」有些人則認為「這一定是雙胞胎之間才會有的事」，還有些人覺得「算正常範圍，不會到奇怪。」

原PO說因為自小父母親就不在，養育他們的長輩即便看到他們的行為也從未說過什麼，他們的另一個哥哥也不曾覺得奇怪，不解為何男友反應這麼激烈，因此想詢問網友的意見。

留言紛紛表示，「這真的有點怪」、「我不太懂這樣的心態」、「太怪了吧我不能接受」，另外也有人說自己也是雙胞胎，但從來不會這樣做。

還有一名網友表示他想要釐清這樣的心理狀態，左思右想卻覺得「嗯...這我真的是不太懂。」他說雖然這樣的行為看在原PO兄妹倆眼裡是正常，但要原PO至少試著了解一下男友為何有這樣的看法，不過也並非要原PO允許男友破壞和哥哥之間的關係。

「至於妳男友為什麼會抱怨，他一定是有親眼看到？」，網友說這樣可能代表原PO、哥哥和男友3人同時在家中沙發上，而原PO和哥哥抱在一起時，被晾在一旁的男友目睹全程？這樣的話就很奇怪了，「我也能了解為何妳男友會抱怨」。