CNN：國會暴動當天「賀錦麗座車」附近遭放炸彈！　2小時後才發現

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體報導指出，副總統賀錦麗在去年1月6日國會暴動當天，搭乘座車前往民主黨全國委員會，結果當時委員會外的長椅上被放置了一枚土製炸彈，且在將近2個小時後才被人發現。此外，當天共和黨全國委員會外也同樣被放了炸彈，但過去一年多卻沒有找到任何嫌疑犯。

根據CNN報導，賀錦麗（Kamala Harris）去年1月6日國會暴動當天，搭乘座車前往民主黨全國委員會（Democratic National Committee），結果當時場地外的長椅上竟被放了一枚土製炸彈，且在兩個多小時後才被人發現。此外，當天在共和黨全國委員會（Republican National Committee）外也被放置了炸彈，但事件已過去一年多，到現在還沒有任何嫌疑犯被指認或逮捕。

CNN引述多個匿名消息來源稱，賀錦麗在當天上午11時30分左右，和車隊一起進入位在華盛頓的民主黨全委會總部，穿過車庫來到炸彈附近的停車場，目前僅知道賀錦麗曾經離炸彈非常近，但不確定實際距離，以及停留時間有多長。

根據美國國會警察內部文件顯示，「美國東部時間下午1時14分左右，就在國會警察開始調查土製炸彈的7分鐘後，一位未具名的『受保護者』從民主黨全委會大樓被帶離。」美媒《Politico》首次紕漏此一文件，外界皆知這名受保護者就是賀錦麗，但未確認她在大樓內待了多長的時間。

CNN指出，匿名執法部門人員表示，特勤局在賀錦麗抵達之前，有針對大樓內部、車道、停車場和出入口進行掃描，當天她是從另一條遠離炸彈的通道撤離。

前任檢察官維爾（Lis Wiehl）認為，會採用炸彈的襲擊者，通常都是想透過殺人來傳達某種訊息，「因為沒成功，他們也沒被逮捕，所以我認為他們會再來一次，而且會做得更好。」