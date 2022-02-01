辣警開OnlyFans脫衣求情趣！竟遭逼離職　同事還想凹「裸照打折」

▲梅麗莎註冊色情網站帳號po照，結果被逼離職。（圖／翻攝自IG／the.real.bella.lexi.2）



記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州一名女警為了和丈夫增進情趣，就用假名註冊了色情網站OnlyFans的帳號，沒想到竟被他的上司發現，同事甚至將她的裸照傳到各單位，讓她身心受創離職。結果當她離職全心投入OnlyFans後，前同事們居然回頭向她要裸照折扣，甚至還問，「有沒有執法部門優惠？」

根據《每日郵報》報導，現年46歲的梅麗莎（Melissa Williams）在2020年5月為了增進和丈夫的情趣、排解值勤壓力，就用假名註冊了色情網站OnlyFans的帳號。結果卻有同事發現帳號後，將此事告訴上司，而這群同事為了「調查」，還先讓一個人註冊付費後，將她放在裡面的裸照四處傳到各單位。

▲梅麗莎離職後前同事還向她索取免費裸照。（圖／翻攝自IG／the.real.bella.lexi.2）



梅麗莎說，當時她成了八卦中心，「我睡不著、吃不下飯，我不認為OnlyFans帳號需要和工作扯上關係，我每周已經要工作60小時，很多都是我私下的事情，大家亂傳的留言已經讓我的人格和領導能力受損。」由於心理健康因素，她最終選擇辭去警察的工作。

辭職後梅麗莎全心投入OnlyFans，每月平均收入達4000美元（約台幣11萬元），結果想不到的是，當時簽名要求對她進行調查的那些前同事，竟然私訊詢問她，能不能給一些OnlyFans折扣，或是免費給他們性感裸照，甚至還問，「有沒有執法部門優惠？」

梅麗莎笑著表示，「對我來說很有趣，在這一切發生時，只有幾個同事對我伸出援手，而現在那些在背後說我閒話、散布謠言的人，竟然跑來找我拿免費照片和折扣。」