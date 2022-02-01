Novavax疫苗在美申請EUA　Omicron現蹤前效力達90％

▲美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」的美國諾瓦瓦克斯（Novavax）於1月31日宣布，已正式向美國食藥管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），基於2項大型臨床試驗結果，證明了其新冠疫苗整體效力達90％，並具有「令人放心的安全性」。不過，試驗當時Omicron變異株還未現蹤。

根據美國CNN報導，Novavax公司總裁兼CEO爾克（Stanley Erck）31日聲明表示，「我們相信，我們的疫苗提供了一種與眾不同的選擇，它是建立在以蛋白質為基礎且為人熟知的技術平台之上，可以替代現有的疫苗組合。」

Novavax去年6月宣布，在美國與墨西哥進行的一項3期臨床試驗中，實驗疫苗的總體效力為90.4％，但當時尚未出現Omicron變異株，同年12月則已備齊向美國FDA申請疫苗EUA的最後一份文件。

報導稱，Novavax新冠疫苗使用棘蛋白基因重組技術及Matrix-M疫苗佐劑製成，相較於mRNA是更傳統熟悉的方式，可以在攝氏2至8度的冷藏溫度下儲存9個月，基礎接種2劑，每劑間隔3周。

此前，爾克曾表示，Novavax在2022年的主要市場是向許多猶豫是否要接種其他廠牌疫苗的人，提供另一種基本兩劑的選擇，以及提供加強劑疫苗。

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