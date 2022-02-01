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孝順男童幫媽磨菜GG！節奏太嗨「木杵搗爛陰莖」　尿道龜頭被碾爆

▲▼非洲9歲男童搗菜時不慎傷到自己的生殖器。（圖／翻攝自Science Direct）

▲非洲9歲男童搗菜時不慎傷到自己的生殖器。（圖／翻攝自Science Direct）

記者羅翊宬／綜合報導

俗話說「百善孝為先」，位於非洲中西部的國家加彭，就有一名孝順的9歲男童非常懂事，在其他同儕還在喊「媽媽十塊」的同時，他便會幫忙做家事。日前他幫媽媽用木杵搗碎蔬菜，豈料發生一則令人扼腕的憾事，他不小心自己的陰莖給搗了進去，意外慘遭閹割，尿道被碾碎破壞、下體末端嚴重毀損。

根據美媒《紐約郵報》（New York Post），權威醫學期刊《泌尿科病例報告》（Urology Case Reports）近來在一項醫學研究中刊登這則實際發生過的案例，該名年僅9歲的男童在為媽媽搗蔬菜的過程中遭受前所未有的沉重打擊，小小一根的陰莖就如同搗麻糬般跟著蔬菜被一起搗碎，雖然身受重傷卻拖了超過3個小時才送醫治療。

陰莖被意外搗碎的男童簡直是痛不欲生、生不如死，整個下體處與胯下浸滿鮮紅血液，他壓著染紅的繃帶被送往醫院治療，之後進行一項手術。醫師一看後發現，男童的下體除了出現大出血，陰莖前端已經被搗碎一部份、尿道爛掉，可以說是幾乎到達「整組壞了了」的狀態。

醫師設法保住男童的陰莖，為其清洗傷口，並將龜頭處縫合回去。不過，男童還是遭遇嚴重的感染，導致其下體腫脹、縫合完成的陰莖前端甚至曾經「鬆脫」，所幸男童在服用過抗生素後已獲得改善，手術25天以後成功出院。

醫學報告指出，該名男童1年後回診檢查，醫師發現他的陰莖狀態恢復良好，不僅不會再出現任何局部發炎腫脹的症狀，也不會感覺到尿道狹窄與疼痛，且陰莖癒合狀態符合美學要求，未來有機會重振雄風。

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