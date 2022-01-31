毒品通緝犯「不想牢中過年」遇警臨檢加速逃逸　受困公車陣遭壓制解送

▲毒品通緝犯趙男日前遇警方臨檢逃逸，最後遭警方壓制在地。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第六警分局日前執行巡邏勤務，於福科路發現1輛轎車臨停路口，上前盤查對方竟加速逃逸，警方立即駕駛警用機車尾隨在後，呼叫線上警力支援，因當時車流量大，雙方在台灣大道公車道上演追逐戲碼，過程驚險，最後因前方公車堵住去路，警方順利攔下車輛。經查，原來逃逸駕駛趙姓男子是毒品通緝犯，遭逮後供稱「不想在牢中過年才逃跑」，警方訊後將他解送台中地檢署歸案。

密錄器畫面顯示，巡邏員警在福科路428巷口遇到路口臨停的趙男，先是大喊「靠邊停」，但趙男卻逕自駛離，警方立即驅車鳴笛追趕，同時呼叫警力支援，途中趙男不斷闖紅燈，還闖進公車專用道，最後因當時車流量大，受困於車陣中，數名員警立刻掏槍喝令，趙男才下車舉手乖乖就範。

▲▼趙男闖進公車專用道，因當時車流量大受困於車陣中。（圖／民眾提供）

警方指出，38歲趙姓男子是台中地檢署發布的毒品通緝犯，19日晚間遇到警方盤查一時心虛，竟不顧車內還有母親、親人安危還加速逃逸。趙男向警方稱「不想在牢裡過年，才會逃跑」，解送後於24日送觀察勒戒，想回家過年勢必無法如願。

警方表示，今年加強重要節日安全維護工作自1月24日晚間10時起至2月7日凌晨12時止，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作核心主軸，年節期間，警方會加強治安、交通等相關勤務作為，有效防制犯罪、維護交通，讓市民朋友度過一個安全的春節假期。