　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局萬里分駐所日前接獲轄區萬里郵局通報，62歲林姓婦人及28歲兒子臨櫃異常提領大額存款，經警員到場了解，發現母子言詞閃爍，並在郵局門見有可疑車輛，盤查駕駛41歲孫姓男子實為同夥，隨後再至林姓母子住處逮捕共犯李男、張男，一舉破獲5人詐騙集團。

▲母子檔人頭戶兼車手郵局提款遭逮 金山警再追出3詐騙集團上游。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲母子檔人頭戶兼車手郵局提款遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，林姓母子均無業，故將帳戶賣給詐騙集團及充當車手，1月21日下午到萬里郵局臨櫃提款，行員察覺異常向分局通報，員警到場後當場識破。隨後警員機警盤查在郵局門口等候的孫男，並從車上起獲海洛因及毒咖啡包，遂將3人逮捕。

林姓母子供稱，尚有負責指揮和監控的張姓、李姓男子在家中等候，警方遂向基隆地檢署檢察官聲請拘票，前往母子住處將2人逮捕，並當場起獲贓款16萬4000元、行動電話、存摺、提款卡等證物。警偵訊後，全案依詐欺、毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲母子檔人頭戶兼車手郵局提款遭逮 金山警再追出3詐騙集團上游。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方起獲贓款16萬4000元、行動電話、存摺、提款卡等證物。

金山警分局長詹志文表示，本案是金融機構與警政單位共同的努力，以及到場警員機警識破林姓母子之可疑行徑，並即時攔查孫姓車手，才能揪出隱身在幕後指揮的張、李主嫌，除表揚同仁的機警與智慧，也呼籲民眾勿貪圖不法利益，與詐騙集團為伍，警方打擊詐騙絕不手軟。

【更多新聞】

快訊／野柳神明淨港文化祭　百人跳水、遶境緊急喊卡

快訊／法鼓山除夕撞鐘改採「線上直播」　不開放民眾入場觀禮

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末　家人嚇壞報警

出訪宏都拉斯擬過境美國？　訪視獨居老人賴清德低調不回應

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

ET快訊
台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年
5女神搶baby捧花「她拿到結婚了」！　伴娘全分手
吃火鍋突收隔離通知！住旅館14天「自費42K」嘆：年假9天沒
蔡阿嘎整員工騙「年終只發1萬8」　嘎妹打開紅包哭了…原因超暖
快訊／北市+5「分布3區」　7大院區篩1704人結果出爐
快訊／北市2.5級防疫規範出爐！　柯文哲：沒打疫苗別出來害人
快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了
快訊／桃園疫情燒台北　加貝爾確診童曾到南港4地點
桃園增11例本土！2感染源不明　物流司機、市場攤商都確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

澎恰恰揮毫寫春聯「首向家人道歉」　好友林秉文期望2.4億債務「會加速還清」

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

北市+5「4國小生、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年

福特「美國神車」創下量產4000萬輛紀錄　蟬聯冠軍45年！

不斷更新／韓星連環爆　搭擋曹世鎬確診！劉在錫再度戳鼻孔

拜年就用「水果配色」穿搭！時髦草莓、大橘大利讓你福氣滿滿

歐洲學生想延長留台卻得離境　國立大學疾呼外交部協助

牛年匯市封關！收在27.828元兌1美元　全年升值2.01%

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

社會熱門新聞

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

林秉樞求交保「法庭霸氣開價」被打臉　律師：非常失望

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

女同事內衣照傳人夫　正宮1動作輸了

即／台積電南科廠工安意外！2重傷3輕傷

契約工爬到執行長　他淪中油最貪

19歲「超胸」女荷官！高雄德州撲克賭場被抄

女童噴槍致死案外案！父驗DNA怒告生母詐欺

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男痛毆

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

更多熱門

相關新聞

都是套路　雲林警解析詐欺集團伎倆

都是套路　雲林警解析詐欺集團伎倆

警方111年度加強重要節日安全維護以治安平穩、交通順暢、民眾安心為主軸。雲林縣警局統計分析，自去年起，因疫情影響，民眾增加網購頻次及使用網路時間，詐欺集團以人性弱點趁機透過網路詐騙民眾。警方呼籲，於各種來電亦應保持謹慎求證之態度，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近至警察機關諮詢。

最認真「瓦斯公司」檢修員　她一通電話揭真相

最認真「瓦斯公司」檢修員　她一通電話揭真相

1家3人礁溪長榮染疫　發病後趴趴走7天

1家3人礁溪長榮染疫　發病後趴趴走7天

單手騎車遭盤查　他催油門「脫外套丟棄」原因曝

單手騎車遭盤查　他催油門「脫外套丟棄」原因曝

即／高雄風景區新春人流管制！3種燈號辨別

即／高雄風景區新春人流管制！3種燈號辨別

關鍵字：

萬里車手毒品詐欺影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

Angelababy離婚聲明「和平分開」

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面