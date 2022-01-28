這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局萬里分駐所日前接獲轄區萬里郵局通報，62歲林姓婦人及28歲兒子臨櫃異常提領大額存款，經警員到場了解，發現母子言詞閃爍，並在郵局門見有可疑車輛，盤查駕駛41歲孫姓男子實為同夥，隨後再至林姓母子住處逮捕共犯李男、張男，一舉破獲5人詐騙集團。

▲母子檔人頭戶兼車手郵局提款遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，林姓母子均無業，故將帳戶賣給詐騙集團及充當車手，1月21日下午到萬里郵局臨櫃提款，行員察覺異常向分局通報，員警到場後當場識破。隨後警員機警盤查在郵局門口等候的孫男，並從車上起獲海洛因及毒咖啡包，遂將3人逮捕。

林姓母子供稱，尚有負責指揮和監控的張姓、李姓男子在家中等候，警方遂向基隆地檢署檢察官聲請拘票，前往母子住處將2人逮捕，並當場起獲贓款16萬4000元、行動電話、存摺、提款卡等證物。警偵訊後，全案依詐欺、毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲警方起獲贓款16萬4000元、行動電話、存摺、提款卡等證物。

金山警分局長詹志文表示，本案是金融機構與警政單位共同的努力，以及到場警員機警識破林姓母子之可疑行徑，並即時攔查孫姓車手，才能揪出隱身在幕後指揮的張、李主嫌，除表揚同仁的機警與智慧，也呼籲民眾勿貪圖不法利益，與詐騙集團為伍，警方打擊詐騙絕不手軟。

【更多新聞】

快訊／野柳神明淨港文化祭 百人跳水、遶境緊急喊卡

快訊／法鼓山除夕撞鐘改採「線上直播」 不開放民眾入場觀禮

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末 家人嚇壞報警

出訪宏都拉斯擬過境美國？ 訪視獨居老人賴清德低調不回應

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬 同性婚姻配偶也受惠