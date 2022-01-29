警公布「通緝犯照片」秒歪樓！　實在太帥網羞喊：找到就跟我回家

▲英國通緝犯卡希爾（Jonathan Cahill）。（圖／翻攝自推特／@WestYorksPolice）



記者張方瑀／綜合報導

英國西約克郡警方日前在推特公布一張男性通緝犯照片，希望民眾能協助指認這名竊賊，沒想到這張照片卻讓廣女性網友們大歪樓，因為他長得實在太帥了，讓網友們不禁留言表示，「他是不是偷了別人的心？」、「找到他的話，能讓他跟我回家嗎？」

根據《每日郵報》報導，西約克郡（West Yorkshire）警方日前在推特po出竊盜通緝犯的照片，希望民眾能協助指認，而這名竊賊是現年37歲、身高182公分的卡希爾（Jonathan Cahill），他在去年9月因入室竊盜遭逮捕，後來被保釋出獄，結果他卻違反了保釋條款，現在必須再次入獄。

Can you help us to locate Jonathan Cahill, who has been recalled to prison?

He is 37 years old and is believed to be residing in the Wakefield area.

Please share our appeal below and contact us if you can help our officers to locate him. https://t.co/OliZVWYU7U pic.twitter.com/gbNJnla02F — West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) January 27, 2022

沒想到這張照片po出後，卻讓大批女性網友歪樓，原來卡希爾擁有一頭金棕色頭髮、一雙碧藍色眼睛，留著些許鬍渣，照片中的他嘴角還微微上揚，讓許多人驚呼他實在是太帥了，「找到他的話，能讓他跟我回家嗎？」、「他是不是偷了別人的心？」、「西約克郡現在有一半的女生都在找他」、「我想用手銬把他銬在我的床上」。

▲住在美國加州的米克斯（Jeremy Meeks）有著「最帥囚犯」之稱。（圖／翻攝自Instagram／jmeeksofficial）



事實上，他也不是第一個因為「通緝照」而爆紅的罪犯，住在美國加州的米克斯（Jeremy Meeks）有著「最帥囚犯」之稱，出獄後成功進軍時尚圈，現在IG帳號擁有超過160萬人追蹤，甚至還拍攝了電視劇，可說是鹹魚大翻身。

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