　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警公布「通緝犯照片」秒歪樓！　實在太帥網羞喊：找到就跟我回家

▲▼英國通緝犯卡希爾（Jonathan Cahill）。（圖／翻攝自推特／@WestYorksPolice）

▲英國通緝犯卡希爾（Jonathan Cahill）。（圖／翻攝自推特／@WestYorksPolice）

記者張方瑀／綜合報導

英國西約克郡警方日前在推特公布一張男性通緝犯照片，希望民眾能協助指認這名竊賊，沒想到這張照片卻讓廣女性網友們大歪樓，因為他長得實在太帥了，讓網友們不禁留言表示，「他是不是偷了別人的心？」、「找到他的話，能讓他跟我回家嗎？」

根據《每日郵報》報導，西約克郡（West Yorkshire）警方日前在推特po出竊盜通緝犯的照片，希望民眾能協助指認，而這名竊賊是現年37歲、身高182公分的卡希爾（Jonathan Cahill），他在去年9月因入室竊盜遭逮捕，後來被保釋出獄，結果他卻違反了保釋條款，現在必須再次入獄。

沒想到這張照片po出後，卻讓大批女性網友歪樓，原來卡希爾擁有一頭金棕色頭髮、一雙碧藍色眼睛，留著些許鬍渣，照片中的他嘴角還微微上揚，讓許多人驚呼他實在是太帥了，「找到他的話，能讓他跟我回家嗎？」、「他是不是偷了別人的心？」、「西約克郡現在有一半的女生都在找他」、「我想用手銬把他銬在我的床上」。

 ▲▼美國加州的米克斯（Jeremy Meeks）有著「最帥囚犯」之稱。（圖／翻攝自Instagram／jmeeksofficial）

▲住在美國加州的米克斯（Jeremy Meeks）有著「最帥囚犯」之稱。（圖／翻攝自Instagram／jmeeksofficial）

事實上，他也不是第一個因為「通緝照」而爆紅的罪犯，住在美國加州的米克斯（Jeremy Meeks）有著「最帥囚犯」之稱，出獄後成功進軍時尚圈，現在IG帳號擁有超過160萬人追蹤，甚至還拍攝了電視劇，可說是鹹魚大翻身。

►更多熱門國際新聞
14歲舉重136kg還創世界紀錄　超狂近況曝光！他8年升級魔鬼筋肉人
過年整天窩沙發易血栓！　研究：連續看電視4小時風險提高35%
女學生偷200元衣服　老闆當場掀衣「剪破她胸罩」！影片瘋傳被罵爆

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
隱藏「台版好市多」600坪大賣場直擊　零食飲料價超狂
區間測速上路！　新北「3路段」抓到120↑違規
花780抽到房子！　他選拿現金「百萬大紅包」入袋
圖輯／Sandy「11張高清婚紗」曝光！　老公帥臉放送
信義女確診Ct值16　感染源不明！北市急發400封細胞簡訊
Sandy婚禮「紅包價碼曝光」！　他揭驚人數字：人生最大包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「背痛、頭暈」要小心　英專家曝：染Omicron這症狀更常見

婦科醫被控變態狂摸乳！下面硬挺摩擦她大腿　另一女遭用手指進入

得來速窗口冒出2顆馬頭！　飼主點餐「馬兒忙拉屎」超失禮

警公布「通緝犯照片」秒歪樓！　實在太帥網羞喊：找到就跟我回家

14歲舉重136kg還創世界紀錄　超狂近況曝光！他8年升級魔鬼筋肉人

過年整天窩沙發易血栓！　研究：連續看電視4小時風險提高35%

大馬新年寶塔激似「紙紮房子」　網一見狂笑：可以用到清明

紐西蘭克馬得群島2小時連7震！最強規模達6.4　暫無海嘯警報

Omicron較溫和？美國死亡數超越Delta高峰　專家：將累計破百萬死

朝鮮時代漢城是「屎城」！民眾隨意拉屎丟糞　河流氾濫糞水淹街

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

「背痛、頭暈」要小心　英專家曝：染Omicron這症狀更常見

婦科醫被控變態狂摸乳！下面硬挺摩擦她大腿　另一女遭用手指進入

得來速窗口冒出2顆馬頭！　飼主點餐「馬兒忙拉屎」超失禮

警公布「通緝犯照片」秒歪樓！　實在太帥網羞喊：找到就跟我回家

14歲舉重136kg還創世界紀錄　超狂近況曝光！他8年升級魔鬼筋肉人

過年整天窩沙發易血栓！　研究：連續看電視4小時風險提高35%

大馬新年寶塔激似「紙紮房子」　網一見狂笑：可以用到清明

紐西蘭克馬得群島2小時連7震！最強規模達6.4　暫無海嘯警報

Omicron較溫和？美國死亡數超越Delta高峰　專家：將累計破百萬死

朝鮮時代漢城是「屎城」！民眾隨意拉屎丟糞　河流氾濫糞水淹街

重案回顧／逆子37刀弒母剁頭！「血跡噴四壁」　轉身丟下12樓中庭

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

燒酒蝦火焰秀太帥！高雄澎派系火鍋　必吃「石頭」煮剝皮辣椒雞鍋

SpeXial「9年捧紅12天菜」⋯成員單飛近況曝光！　攻占主持、戲劇圈

國票證董座洪三雄2／1退休！　離別信曝10年心路歷程

跟進台北市升2.5級警戒？　侯友宜：落實防疫規定就能守住疫情

「背痛、頭暈」要小心　英專家曝：染Omicron這症狀更常見

郭鬼鬼「開心參加Sandy婚禮」　G級車頭燈掉出…網：新娘風采被搶

台南善化聖興宮初一發紅包助貧困家庭　直播主林揚竣捐30萬加菜金

他2次中2200萬獲封「彩票之王」　揮霍光入獄！10年後還有千萬身家

女偶像「約砲海量粉絲」性愛片瘋傳！　不堪真相被挖出…網一看傻眼了

國際熱門新聞

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

美軍F-35C撞航母墜入南海　驚人影片曝光

女學生偷200元衣服　老闆當場剪破她胸罩

手機一堆不明來電　女回撥中了5億元

小狗嘴中叼斷腳　泥地挖出女模腐屍

裝完牛後扮成虎！商場12生肖公仔竟是同一隻

人妻簽約狂啪陌生男　尪在看更賣力

SpaceX公司火箭「獵鷹9號」殘骸將撞擊月球

打滿2劑疫苗「長期新冠」風險大降50%！

趙立堅回應賴清德同框賀錦麗：台灣哪來什麼副總統

老公帶護照失聯12天　女作家心碎流產

法國10歲男童陳屍行李箱　母被捕

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵

更多熱門

相關新聞

英國會外委會可望2月訪台

英國會外委會可望2月訪台

英國國會外交委員會可望2月率團訪問台灣。駐英國代表處表示，一向歡迎英國國會議員訪台，以增進對台灣政經情勢發展的瞭解及台英交流，駐處也與國會友人維持良好交流。

最狂老司機！無照駕駛70多年沒被抓

最狂老司機！無照駕駛70多年沒被抓

19歲正妹遭綁架「飆時速90km」仍跳車

19歲正妹遭綁架「飆時速90km」仍跳車

老翁陳屍垃圾山　家中斷電漏水「蹲紙板上如廁」

老翁陳屍垃圾山　家中斷電漏水「蹲紙板上如廁」

試穿洞洞裝1秒露點　34E白嫩巨乳整顆彈出！

試穿洞洞裝1秒露點　34E白嫩巨乳整顆彈出！

關鍵字：

通緝犯英國

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面