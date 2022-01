警公布「通緝犯照片」秒歪樓！　實在太帥網羞喊：找到就跟我回家

▲英國通緝犯卡希爾(Jonathan Cahill)。(圖/翻攝自推特/@WestYorksPolice)



記者張方瑀/綜合報導

英國西約克郡警方日前在推特公布一張男性通緝犯照片,希望民眾能協助指認這名竊賊,沒想到這張照片卻讓廣女性網友們大歪樓,因為他長得實在太帥了,讓網友們不禁留言表示,「他是不是偷了別人的心?」、「找到他的話,能讓他跟我回家嗎?」

根據《每日郵報》報導,西約克郡(West Yorkshire)警方日前在推特po出竊盜通緝犯的照片,希望民眾能協助指認,而這名竊賊是現年37歲、身高182公分的卡希爾(Jonathan Cahill),他在去年9月因入室竊盜遭逮捕,後來被保釋出獄,結果他卻違反了保釋條款,現在必須再次入獄。

Can you help us to locate Jonathan Cahill, who has been recalled to prison?

He is 37 years old and is believed to be residing in the Wakefield area.

Please share our appeal below and contact us if you can help our officers to locate him. https://t.co/OliZVWYU7U pic.twitter.com/gbNJnla02F