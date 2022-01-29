廟前逮破百公斤毒販...5警聯手喊：手好酸　廣場舞大媽直擊嚇壞

記者邱中岳／台北報導

北市警局士林分局掌握線報，有2名男子原本在雙北地區從事販毒工作，但事後轉移到中南部，於是掌握2名嫌犯行蹤，在日前前往跟監，最後在台南市一處宮廟前將人攔下，因為其中1嫌身材壯碩，警方動用5名警力才將人押制，也驚動現場跳廣場舞的大媽們報警。

警方調查，31歲的鄭姓主嫌綽號「黑瓜」，與30歲的李姓男子涉嫌販賣毒品，平時在雙北地區一帶為據點，但最近被警方發現將據點轉往中南部地區發展，於是在日前尾隨2人南下，最後發現2名嫌犯將車子開到台南市新市區東勢北極殿前的廣場。

▲5警圍捕破百公斤毒販，廣場舞大媽嚇壞報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見時機成熟上前逮捕2人，其中很快將李姓嫌犯控制，但是鄭姓主嫌體重破百，身材相當魁武，動用5名警力才將人制伏，警員歸隊後大喊「手酸爆了」，在後車廂起獲3級毒品咖啡包共計5百包、手機等證物，訊後依照毒品罪嫌將人送往地檢署偵辦。

警方指出，當時在現場逮人時，宮廟前面還有一群正在跳廣場舞的大媽，警方當下逮人時造成騷動，引起廣場舞大媽注意，以為發生鬥毆事件，立刻通知轄區警方前往處理，經過解釋後才發現原來是警察抓人「誤會一場」。

▲士林分局偵查隊掌握2嫌在台南販賣毒品，在宮廟前逮人並起獲5百包咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局士林分局表示，針對本案毒品向上溯源及向下刨根，全力打擊販毒集團。本分局為有效淨化治安並打擊不法，將持續加強查緝力道，並呼籲不法之徒不要心存僥倖，警方查緝各類犯罪絕不鬆懈，以維護人民安全的生活環境。

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