酒駕累犯遭吊照還醉上路！拒檢逆撞無辜騎士　自己摔斷骨吐血

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮袁姓男子過去多次酒駕，導致駕照已被吊銷好幾年，日前卻仍在酒攤後違規騎車上路，遭警方攔查時心虛加速逃逸，卻與另一台機車發生擦撞，當場重傷倒地吐血、被送醫急救，所幸被波及騎士並無大礙；警方表示，將等袁男出院後依公共危險罪將其函送法辦。

▲男子酒駕心虛逃給警察追、波及無辜用路人，自己也重傷送醫遭法辦（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，為因應春節尾牙季暨防止聚餐飲酒後肇生重大交通事故，持續規劃執行「擴大防制危險駕車」專案勤務，日前埔里派出所警網在南興街、新生路口攔查時，一名男子騎車經過發現警察，竟未停車受檢、直接加速闖過攔檢點逃逸。

未料該男因車速過快，僅逃不到40公尺就在南興街、民生路口，與一名依綠燈行駛機車的無辜民眾發生擦撞，巨大的碰撞聲嚇壞現場周邊商家、紛紛圍觀查看發生何事，發現雙方機車嚴重毀損，肇事男子還當場吐血，經送醫後診斷，該名袁姓男子有右側肋骨多發閉鎖性骨折、前胸壁及頭部挫傷，另酒測值達0.71毫克，明顯超標。

不只酒駕拒檢又肇事，警方調查袁男過去已有多次酒駕紀錄，駕照早在107年就遭吊銷，卻仍在餐敘後酒駕上路、害人害己，幸好無端遭波及騎士當下機警閃躲、僅受輕傷；由於袁男傷勢嚴重需留院觀察治療，埔里警方將等待他出院後函送南投地檢署。

分局呼籲，酒駕等危險駕車行為除可能觸犯《刑法》第185條公共危險罪、《道路交通管理處罰條例》第43條「危險駕駛」等規定；立法院也在1月24日三讀修正通過加重酒駕刑期、提高罰金（含未肇事及乘客連座）、累犯公布姓名照片等相關罰則，請民眾切勿酒駕、共同維護行的安全。