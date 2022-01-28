　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕累犯遭吊照還醉上路！拒檢逆撞無辜騎士　自己摔斷骨吐血

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮袁姓男子過去多次酒駕，導致駕照已被吊銷好幾年，日前卻仍在酒攤後違規騎車上路，遭警方攔查時心虛加速逃逸，卻與另一台機車發生擦撞，當場重傷倒地吐血、被送醫急救，所幸被波及騎士並無大礙；警方表示，將等袁男出院後依公共危險罪將其函送法辦。

▲男子酒駕心虛逃給警察追、波及無辜用路人，仍遭逮補送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子酒駕心虛逃給警察追、波及無辜用路人，自己也重傷送醫遭法辦（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，為因應春節尾牙季暨防止聚餐飲酒後肇生重大交通事故，持續規劃執行「擴大防制危險駕車」專案勤務，日前埔里派出所警網在南興街、新生路口攔查時，一名男子騎車經過發現警察，竟未停車受檢、直接加速闖過攔檢點逃逸。

▲男子酒駕心虛逃給警察追、波及無辜用路人，仍遭逮補送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料該男因車速過快，僅逃不到40公尺就在南興街、民生路口，與一名依綠燈行駛機車的無辜民眾發生擦撞，巨大的碰撞聲嚇壞現場周邊商家、紛紛圍觀查看發生何事，發現雙方機車嚴重毀損，肇事男子還當場吐血，經送醫後診斷，該名袁姓男子有右側肋骨多發閉鎖性骨折、前胸壁及頭部挫傷，另酒測值達0.71毫克，明顯超標。

不只酒駕拒檢又肇事，警方調查袁男過去已有多次酒駕紀錄，駕照早在107年就遭吊銷，卻仍在餐敘後酒駕上路、害人害己，幸好無端遭波及騎士當下機警閃躲、僅受輕傷；由於袁男傷勢嚴重需留院觀察治療，埔里警方將等待他出院後函送南投地檢署。

分局呼籲，酒駕等危險駕車行為除可能觸犯《刑法》第185條公共危險罪、《道路交通管理處罰條例》第43條「危險駕駛」等規定；立法院也在1月24日三讀修正通過加重酒駕刑期、提高罰金（含未肇事及乘客連座）、累犯公布姓名照片等相關罰則，請民眾切勿酒駕、共同維護行的安全。

ET快訊
Angelababy、黃曉明7年婚斷！　網挖出1畫面：太難過
俄軍24hrs內邊境又增兵！　「三面包夾」烏克蘭　
Angelababy離婚聲明全文！　5歲兒扶養權曝
快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！
刮刮樂2000萬開出第1位！117人抽到百萬　末3碼曝
快訊／北市疫情燒入4校！　普林思頓高中出現確診
陸12歲男童失蹤3天　「遭4犬分食」只剩殘缺遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台失蹤兒數字曝！超大牌港星來台協尋...她比對無名屍助回家　

快訊／台南運河驚見女浮屍　身分待查報檢察官相驗

桃園通訊行營業前突氣爆！店員哀號「我被炸傷」警消破門救人

正妹繡眼線藥膏滲進眼睛「眼角膜糜爛」　美容師下場曝

酒駕累犯遭吊照還醉上路！拒檢逆撞無辜騎士　自己摔斷骨吐血

水果行老闆當月老　媒介30件跨國婚姻！「有收費」遭重罰20萬

女童噴槍致死案外案！父「驗DNA」怒告生母詐欺：小孩非我親生　

快訊／10天前打第3劑！花蓮縣警局主秘突發燒敗血症亡　享年56歲

林秉樞收押卻幫發聲明　律師黃國城遭移付懲戒：尊重決議

快訊／台積電南科廠工安意外！5工人墜落2重傷3輕傷　遭勒令停工

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

全台失蹤兒數字曝！超大牌港星來台協尋...她比對無名屍助回家　

快訊／台南運河驚見女浮屍　身分待查報檢察官相驗

桃園通訊行營業前突氣爆！店員哀號「我被炸傷」警消破門救人

正妹繡眼線藥膏滲進眼睛「眼角膜糜爛」　美容師下場曝

酒駕累犯遭吊照還醉上路！拒檢逆撞無辜騎士　自己摔斷骨吐血

水果行老闆當月老　媒介30件跨國婚姻！「有收費」遭重罰20萬

女童噴槍致死案外案！父「驗DNA」怒告生母詐欺：小孩非我親生　

快訊／10天前打第3劑！花蓮縣警局主秘突發燒敗血症亡　享年56歲

林秉樞收押卻幫發聲明　律師黃國城遭移付懲戒：尊重決議

快訊／台積電南科廠工安意外！5工人墜落2重傷3輕傷　遭勒令停工

黃曉明一週前幫兒子慶生「Angelababy缺席」！連2年慶生文洩離婚跡象

春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神　北港好水市集熱鬧到3月

柴柴怕打針「30秒抖不停」　眼神飄看獸醫快嚇哭惹萬人心疼

Angelababy7年婚斷！　網挖和黃曉明「剛結婚」甜蜜討抱畫面：太難過了

道路坍塌瞬間曝！90m路面整片消失「5輛車被吞」　民眾驚喊：快逃

全台失蹤兒數字曝！超大牌港星來台協尋...她比對無名屍助回家　

小智的嘴一騙23年！森林放生比雕深情喊：馬上就回來　網幫QQ

路透：台美副總統罕見同框寒暄　可能加劇美中緊張

影／過年大掃除閃到腰　醫師教2招緩解疼痛

春節前夕　屏東潮州警方加強臨檢掃蕩勤務守護地方治安

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

社會熱門新聞

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

林秉樞求交保「法庭霸氣開價」被打臉　律師：非常失望

女同事內衣照傳人夫　正宮1動作輸了

契約工爬到執行長　他淪中油最貪

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

即／台積電南科廠工安意外！2重傷3輕傷

19歲「超胸」女荷官！高雄德州撲克賭場被抄

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

女童噴槍致死案外案！父驗DNA怒告生母詐欺

嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男痛毆

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

更多熱門

相關新聞

9酒駕犯震撼教育！殯儀館清洗屍檯：以後不敢了

9酒駕犯震撼教育！殯儀館清洗屍檯：以後不敢了

為了遏止酒駕歪風，高雄橋頭地檢署27日安排9名酒駕社會勞動人（下稱社勞人）至橋頭殯儀館勞動服務，清潔整理包括入殮化妝室、往生室、冷凍櫃、洗屍檯等，希望藉此喚醒酒駕者對生命的尊重意識，達到生命教育之意義。其中，一名三度酒駕的運將備感震撼，頻頻直呼「以後不敢了！」

10年內酒駕累犯轉介酒癮戒治

10年內酒駕累犯轉介酒癮戒治

醉男打瞌睡高速衝撞翻覆睡著　酒測值1.42遭送辦

醉男打瞌睡高速衝撞翻覆睡著　酒測值1.42遭送辦

南檢1月裁定駁回易科罰金發監32件

南檢1月裁定駁回易科罰金發監32件

惡劣水電工劫車撞死無辜　竟狡辯油門是她踩的

惡劣水電工劫車撞死無辜　竟狡辯油門是她踩的

關鍵字：

酒駕逃逸肇事公共危險

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

名醫估「2月下旬有望降一級」

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

男友必嫁、必交往　她點出3特質

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面