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春節「皮膚出狀況」4大關卡一次看！　醫提保肌秘訣

▲▼新年,過年,紅包,圍爐,年夜飯,燈籠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲春節團聚，吃大餐常常出現海鮮，示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪巧藍／台北報導

大家在春節假期都準備不少節目，不過有些人也因此讓皮膚出狀況，國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽清點春節常見4大關卡，從掃除、吃大餐、出遊，到假期必備的熬夜，並一一破解如何好好過節同時也讓皮膚乖乖聽話。

一、大掃除

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羅陽說明，屋塵蟎、粉塵蟎、德國蟑螂為台灣人常見的過敏原，在許多人大掃除期間賣力打掃後，這些過敏原被掃出因而飄散於空氣中，導致有過敏體質或異位性皮膚炎的患者，其皮膚被刺激物所誘發而惡化的狀況，故需要特別小心，因為病人一發作往往是全身大面積奇癢無比。

羅陽提醒，打掃時記得配戴口罩、減少灰塵及過敏原的吸入，並應在打掃前先開窗，讓空氣對流，如此一來能降低因大掃除而導致的皮膚過敏問題。

此外，打掃期間若有用到較刺激性，強酸或強鹼的清潔用品，很容易出現刺激性接觸性皮膚炎，此外，由於反覆清潔雙手來做家事，很多人也會出現手部乾燥、脫皮甚或龜裂的表現，即為俗稱的富貴手(進行性指掌角化症Keratodermia tylodes palmaris)。

要避免這樣的狀況，羅陽指出，做家事時務必要戴上手套，且若預期打掃時間較長，建議在內層先戴一層棉質手套，外面再用防水型的。若汗水浸濕棉質手套，建議馬上換手套並擦乾汗漬，避免局部起汗疹。戴手套前後建議使用凡士林或乳液來保濕，必能大大降低做家事導致手部的不適感。

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多人會利用春節打掃家裡，示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

二、大啖海鮮

過年期間開開心心吃海鮮的人很多，但有些人吃完海鮮後全身奇癢無比，甚至有人出現蕁麻疹的症狀。羅陽說明，許多過敏體質的人，海鮮或甲殼類食物是常見的過敏原之一，吃下去後，會與身體的E型免疫球蛋白(IgE)結合，並促使白血球中的肥大細胞(Mast cell)釋放組織胺，因而導致皮膚搔癢，甚或出現蕁麻疹(風疹塊)，更嚴重者，嘴唇或眼皮等區域都會腫起來，為血管水腫的症狀。

由於症狀上往往會持續全身搔癢不舒服，有這樣的狀況，病人往往需要去醫院就診，口服抗組織胺能改善其症狀。若出現血管水腫而有呼吸困難的症狀，為嚴重的急症，需要到醫院就診，接受口服類固醇或注射腎上腺素來治療。

三、熬夜

羅陽指出，許多人於過年期間會熬夜晚睡，往往隔幾天後就發現膚質明顯變差，原因就出在沒有足夠的休息會導致皮膚代謝速度變慢，加速皮膚老化的現象。老化的皮膚，角質層水分含量降低，因而導致看起來就乾乾皺皺的不好看。

此外，皮脂腺分泌較旺盛的人，也會因較多皮脂堆積在皮膚表面，再加上細菌增生，就導致大爆痘的情況。也有許多人是因為熬夜而沒有好好卸妝，毛孔都被化妝品阻塞，因而導致長一堆痘痘的問題。因此，熬夜後，多使用乳液為肌膚補充水分避免皮膚老化，且卸妝務必要確實。

值得注意的是，若是屬於油性肌膚，卸妝產品避免選擇含油量較高的，避免更會刺激造成粉刺及痘痘。若是已經有長痘痘的情況，切勿自行擠痘痘，避免發炎後色素沉澱而變成永久性的痘疤。故痘痘問題嚴重建議找醫師求診，避免自行塗抹來路不明的藥膏導致更嚴重的後果。

熬夜後更有許多人有短暫黑眼圈的問題，這其實是因為血液循環變慢，且紅血球攜氧量不足而缺氧，因此在肌膚呈現血液較暗紅的顏色。適當的休息及局部熱敷可改善這種短暫的黑眼圈。

▲▼示意圖,保健,失眠,熬夜,筋疲力盡,壓力,生理時鐘,生理,病,滑手機,頭痛,健康,寂寞,關心,夜間,問題（示意圖／123RF）

▲熬夜追劇也是過年常見狀況。（示意圖／123RF）

四、出遊

春節期間與家人出遊是一大樂事，但是防曬與防蚊蟲叮咬也是需要注意的地方。羅陽說明，若同時要使用防曬及防蚊產品，順序是先擦防曬再擦防蚊，防曬一般需要每2個小時補擦一次，若大量流汗可能會需要多補擦防曬產品來抵擋紫外線。若需長時間在戶外活動，建議選購SPF50，PA++++的產品來同時抵擋紫外線中的UVA及UVB。

選購防曬或防蚊產品，若不確定是否會對其過敏，建議在手腕先局部塗抹，確定無過敏反應再使用。若是家中有幼童，為避免防蚊產品殘留於幼童手上而誤食，建議成人可以把防蚊液噴在手掌上，再塗抹於孩子身上或是噴灑在衣物上來驅趕蚊蟲即可。

羅陽最後提醒，春節期間想要開心的享受假期，還有幾點須特別注意，例如說避免吃太辛辣刺激的食物，以免酒糟(玫瑰斑)的狀況惡化。老人家或乾性肌膚的人，洗澡要避免洗太熱的水，以免缺脂性皮膚炎(冬季搔癢症)發作，全身搔癢很不舒服。若有出遊泡溫泉，務必要再泡完且沐浴後，趕快全身塗抹乳液，做好保濕。

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