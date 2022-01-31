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科博館3園區大年初一起好禮迎賓　學生2人同行參觀優惠25元

▲國立自然科學博物館3園區於春節期間分別推出紀念品和門票優惠。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲921地震教育園區於春節期間與一元積木、松斗林創作陶藝合作推出紀念品（下同）。（圖／翻攝「921地震教育園區」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

虎年走春也可以很「科學」：國立自然科學博物館所屬3園區開啟迎春模式、分別推出新春限量紀念品，包括鳳凰谷鳥園生態園區的限量新年吊飾、車籠埔斷層保存園區的科普知識對抗搶紅包，以及921地震教育園區的積木和陶藝福袋，期待來訪觀眾都能感染年節氣氛、歡喜吸收新知。

科博館指出，初一至初五期間，鳳凰谷鳥園生態園區推出「鳳凰報喜迎新春」贈禮活動，限量贈送新年小吊飾；車籠埔斷層保存園區則規劃「搶紅包大對抗」，觀眾憑藉對園區展示的科普知識，就有機會過五關斬六將，將抽中的紅包帶回家。

▲國立自然科學博物館3園區於春節期間分別推出紀念品和門票優惠。（圖／國立自然科學博物館提供）

921地震教育園區也推出「新春限定跨界福袋」，分別和一元積木、松斗林創作陶藝合作推出「一元復始工程組」及「松柏長青地震組」2款禮包：內容包含期間限定的科教小物、園區吉祥物「地牛」珍藏的秘寶，初一至初五每天下午2時至4時開售，活動詳情請上921地震教育園區官網或921地震教育園區FB查詢。

▲國立自然科學博物館3園區於春節期間分別推出紀念品和門票優惠。（圖／國立自然科學博物館提供）

此外，科博館自然科學教育園區管理中心主任蔡雪玲表示，為提升民眾參觀品質，特以國發會補助經費更新服務設施：已使用20年的大公廁除增設無障礙廁所、親子廁所、烘手機，男廁亦全面更改為壁掛式小便斗，並設置兒童專用洗手台、安全座椅、尿布臺、馬桶、小便斗等友善設施，滿足各年齡層觀眾需求，讓來訪民眾感受開闊整潔的新年新氣象。

科博館表示，921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區除今天除夕休館，2月1日（二）初一起正常開放；學生2人同行參觀，每人只要25元。

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