驚！蔣萬安接到自己的拜年電話　傻眼問「你真的是本人？」

記者杜冠霖／台北報導

「哩厚！我萬安啦！」、「新的一年，祝您福虎生豐！」國民黨立委蔣萬安在31日除夕夜首度推出電話拜年，更全程用台語發音「哩厚！我萬安啦！我來跟你拜年。今年是虎年，虎哩大賺錢，虎哩身體健康，全家平安，我是蔣萬安。」

蔣萬安錄製30秒的拜年影片上傳YT、臉書，還一人分飾兩角，蔣萬安接到自己的電話拜年，還直問「你真的是蔣萬安嗎？」趣味十足。

蔣萬安表示，今天就是除夕，但受到疫情影響，沒辦法像過去一樣，和鄉親好朋友當面互道恭喜，「因此我第一次嘗試透過電話，來向大家一一拜年，送上滿滿的祝福！」

蔣萬安說，大家接到電話的時候不要嚇一跳，「真的是我本人啦！」迎接全新虎年到來，祝福大家新年快樂、「虎哩大賺錢」、「虎哩身體健康」、闔家平安！這幾天請密切注意來電！已經接到電話的朋友，也歡迎留言告訴他。

蔣萬安農曆年後將宣布參選台北市長，而北市首長被視為年底選戰必爭之地，蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長柯文哲接班人，綠營則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

▼蔣萬安首次電話拜年。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

