黃偉哲慰問南消　參加七大隊「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」活動　

▲台南市長黃偉哲參加七大隊「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」活動，慰問消防人員及日本群馬縣在台學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲30日晚上親自前往消防局中正分隊，了解消防局在農曆春節前夕救災工作的整備與消防安檢作業概況，並慰問消防人員辛勞堅守崗位保護市民安全。

今年度消防局第七大隊也邀請日本群馬縣無法返鄉的在台學生及日本廚師一同參與「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」，讓消防人員和群馬縣在台學生，近距離感受市長的溫馨熱情與體貼親和力，並於現場發送裝有火德星君御守的紅包袋，藉由火德星君保佑消防同仁出勤救災平安、也庇佑在台南的日本學生出入平安。

市長黃偉哲表示，感念消防人員平時救災、救護投入大量時間，每逢過年佳節，無法和家人團圓圍爐，依舊堅守岡位守護市民安全，今天特地由消防局長李明峯陪同至中正分隊慰勞消防人員，現場由台灣祀典武廟主委林培火、第七大隊大隊長黃輝林、義消大隊長羅德春、顧問團長曾志耀、消友會第七辦事處長陳建翰、日本群馬縣水上町政府台灣事務局長阿部真行及群馬縣水上町親善交流大使康銀壽顧問等人，帶領第七大隊部暨所轄分隊主管、各義消中隊長及中正分隊同仁與市長溫馨圍爐饗宴。

並由第七大隊長黃輝林及幹部和聚樂曾淑萍總經理、日本料理師親自熬出濃濃溫馨的家鄉味，讓這些台南市的城市消防安全守護者及日本學子，擁有如同在家暖暖熱食溫馨的幸福感受，市長黃偉哲也代表台南市188萬市民，由衷感謝打火弟兄為市民朋友的辛苦付出，同時也感謝日本群馬縣今年和台南進行燈籠交流活動，讓台南市充滿年節氣氛，共同為市民、為消防人員、為疫情祈福。

火德星君即民間俗稱的火神爺，又稱火天金剛，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，每年都會虔誠祭拜，保佑市民朋友的財產安全。

最後，第七大隊呼籲市民朋友過年期間也請務必留意用火用電安全、居家保持通風避免一氧化碳中毒，同時也請珍惜救護資源，共同打造安全的生活環境。