春節遊樂好去處　黃偉哲推薦台南楠西梅嶺

▲台南楠西區的「嶺梅映雪」花景密境，吸引遊客爭相前往，市長黃偉哲力推民眾前往休閒旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市楠西區的「嶺梅映雪」花景密境，吸引遊客爭相前往，市長黃偉哲說，除了冬賞梅，梅嶺休閒農業區蘊藏自然生態景觀，十分適合休閒旅遊，尤其擁有遼闊視野，可眺望遠方的曾文水庫，漫步於綠林環簇之環山步道中，享受芬多精之洗滌，可紓解平日工作壓力，推薦遊客春節期間舉家前往遊玩，共享天倫樂趣。

農業局長李建裕表示，當地環山步道建置完善，不論平日、假日，都是民眾健行賞景的好去處；當地農民為保護生態環境，採用人工除草並自製發酵液肥，以減少農藥及化學肥料之使用，種植出農產更是品質優良；另業者利用在地特產，開發出梅子雞等特色餐品，風味絕佳，更是深獲消費者之喜愛，對於吃膩千篇一律年菜菜色之民眾，推薦大家前來品嚐特色料理及農特產品，定會讓您不虛此行。

台南市農業局指出，梅嶺當地居民持續推動螢火蟲生態復育工作，每年春季賞螢季，都吸引許多遊客前往觀賞螢火蟲，另有多種野生鳥類、蛙類及紫斑蝶等，生態十分豐富。

為營造良好休閒環境，居民種植包含野百合、紫牡丹、山櫻花…等花種，以營造不同季節各有不同的花境美景，且鄰近江家古厝、蝙蝠洞瀑布、神秘氣場、虛谷生態園區，提供遊客進行動植物觀察等體驗；再加上遠近馳名的梅子雞和薑黃雞等料理，及梅製品等優質農產品可供品嘗，除了適合春節期間舉家共遊外，也是個一年四季皆可安排自然生態之旅的好去處。