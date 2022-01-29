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歡喜好彩頭　黃偉哲發清潔隊員新春紅包

▲家家戶戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲家家戶戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲29日特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員，感謝大家辛勤維護市容整潔並致贈新春賀禮，親切的問候與祝福話語，讓隊員們相當窩心。

▲家家戶戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長29日下午分別到中西區青年路132巷口、北區和緯路一段5號前兩處，發紅包給清潔隊員並提前拜年。市議員陳怡珍，沈震東也前來關心。

▲家家戶戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市容乾淨、整潔，要感謝環保局第一線清潔隊員的付出。如果有一天突然不收垃圾，大眾一定會受不了，清潔隊員的重要由此可見。COVID-19疫情發生以來，清潔隊員不分清晨、深夜執行各種環境清潔消毒，堅守工作崗位，為市容環境、為大眾服務的精神與，實在難以言語表達謝意，只有感謝再感謝，「謝謝大家，辛苦了!」。

▲家家戶戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工作中驚喜地拿到市長親手給的新春紅包，清潔隊員都覺得是好彩頭，備感欣喜。另外，黃偉哲市長2021年10月25日在清潔隊員節時宣布，「除夕」當天出勤者，給加費外再補假一天，他對清潔隊員的重視與照顧，隊員們都很有感。

▲家家戶戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲家家戶戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑提醒大眾，1月31日除夕提前4小時收運垃圾至下午6時止，2月1日至3日(大年初一至初三)停收垃圾，2月4日恢復正常收運，請市民朋友在環保局停收垃圾的3天裡，暫時忍耐不要將垃圾拿出，共同維護市容整潔。

▲家家戶戶過年大掃除，台南市環保局清潔隊員備加辛苦，市長黃偉哲特地到中西區、北區慰勞正在收運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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