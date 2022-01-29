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黃偉哲視察大台南智慧交通中心　慰勉春節執勤人員辛勞

▲台南市長黃偉哲，前往大台南智慧交通中心聽取執勤計畫，並慰勉春節執勤人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，前往大台南智慧交通中心，聽取交通局局長王銘德報告執勤計畫，並慰勉春節執勤人員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為迎接今年春節連續假期的人潮，提供遊客交通順暢、接駁便捷的服務，市府團隊已依市長黃偉哲的指示，完成各大景點的交通疏導及管制措施，並規劃春節執勤人力，市長黃偉哲28日下午前往大台南智慧交通中心聽取執勤計畫，並慰勉春節執勤人員的辛勞。

市長黃偉哲表示，台南市疫情相對穩定，預期春節期間會有較大量返鄉與旅遊人潮，為了讓來台南遊客春節連假安心旅遊，除了以最嚴謹的手段來落實防疫措施外，也責請交通局與警察局提供順暢的交通環境，希望路過、來過、停過台南的全國朋友，都能在台南有美好的春節假期。

因此，交通局、警察局等同仁不敢鬆懈，除了事前妥善規劃春疏計畫外，交通局於春節連假期期間計派駐90餘人次於交通中心監控與路況機動巡查，另在重要交通轉運站等節點進行旅客疏導與提供相關服務，即時處理春節期間的交通問題，並隨時與警察局同仁做密切聯繫與配合，警察局也全面動員在各大景點週邊執行交通疏導指揮工作，以確保市民與旅客的交通順暢與安全。

交通局局長王銘德呼籲，民眾可到台南市政府交通局網站（https://traffic.tainan.gov.tw/）的最新消息下載「台南行春福虎昇豐」春節交通疏導計畫，提前做好行程規劃，也可以多多利用大眾運輸工具免除尋找停車位的時間，歡樂暢遊台南、開心過新年。

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黃偉哲台南智慧交通中心春節

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