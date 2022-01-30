視警如親　黃偉哲以視訊與員警圍爐共度小年夜

▲台南市長黃偉哲，小年夜晚上在市警局長方仰寧及五分局長等陪同下，在五分局4樓禮堂，以視訊方式向各分局派出所及交通崗勤務人員，表達慰勉及拜年，並致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，30日小年夜晚上在市警局長方仰寧及五分局長等陪同下，在五分局4樓禮堂，以視訊方式及透過無線電，向各分局派出所及交通崗勤務人員，表達慰勉及拜年賀節，並致贈慰問金。

市長黃偉哲首先以無線電感謝警察人員們，在春節假期努力堅守崗位，提供市民有平穩的治安，順暢的交通，安心的過個好年。緊接著以視訊向各分局的員警同仁慰勉工作辛勞並提早拜年，表達感謝之意。其中有地處台南市最東邊玉山所、偏僻海邊蚵寮所、最南南雄所、最北的內角所、人口最多的大橋所、員警最多的東門所、廟宇最多的南門所、古蹟最多的育平所等小年夜值勤同仁，參加視訊圍爐，氣氛溫馨，現場及線上員警秀出市長黃偉哲預先轉發的紅包，並向黃市長拜年。

黃偉哲市長表示，在小年夜的時候，要對全體員警表達高度的敬意跟謝意，這幾天連續假期開始，大家對於治安跟交通的努力，市民朋友們都看得到，他個人僅代表全體市民致上最高的敬意跟謝意，謝謝全體員警的犧牲奉獻。

黃偉哲市長說，加強重要節日安全維護工作已經是一個行之有年假期中的勤務，這些年來大家的辛苦成果都是非常豐碩，讓市民朋友們得以安居樂業，能夠安度新年假期，工作剛開始已經感受到員警們在維護地方治安以及交通疏導上的辛勞，大家堅守崗位特別表示感謝。

黃偉哲說，人是有假期的，治安是沒有假期的，警務人員人力有限，在台南市有4000多位，加上各個協勤五力，大家的努力，共同打造台南市成為安全的城市。所以今天小年夜，祝福員警同仁大家新年快樂、闔家平安、健康喜樂。

黃偉哲市長，特地與月津港燈節交管哨新營分局鹽水分駐所員警視訊了解交通實際狀況，並慰勞犧牲假期執勤的員警，員警首次在勤務中接到市長黃偉哲視訊慰勉，又驚又喜，現場也有民眾熱情與黃市長互動，希望每一位到月津港觀光的民眾可以一路順利平安、滿載而歸。

第四分局交通分隊警員楊其文與母親（擔任四分局組長）同在第四分局服務，安平老街春節期間交通疏導工作繁重，母女同時均在安平區為民服務，黃偉哲市長也表達關心；市長黃偉哲並於餐敘中對於第五分局甫畢業警員王弘維、甫調到台南市北門派出所警員黃毓展及將要退休的警員陳建志及家眷視訊連線，叮嚀各級長官需多關懷工作狀況，多予指導，對服務警界30年即將退休員警，代表台南市民由衷的感謝，好好享受退休生活，關懷之情，溢於言表，同仁倍感溫馨。

台南市警局局長方仰寧，感謝各級長官對台南警察的支持，特別感謝警察同仁們的辛勞付出，在這段重要節日期間共同維護良好的治安、交通及安居環境，讓民眾能過一個好年。

黃偉哲市長肯定警察於9天春節假期堅守崗位，犧牲和家人團聚的時間，守護在第一線，更要秉持「治安平穩、交通順暢及民眾安心」守護轄區，確保人民生命財產的安全。