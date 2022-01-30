視察歸仁市場防疫措施　黃偉哲發送口罩向鄉親拜年

▲台南市長黃偉哲前往歸仁公有零售市場，視察市場防疫措施，關心年節商品物價是否有異常漲價情形，並發送口罩向鄉親拜年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節期間市場購買人潮達到最高峰，台南市長黃偉哲30日一早前往歸仁公有零售市場，視察市場防疫措施，關心年節商品物價是否有異常漲價情形，並發送口罩向鄉親拜年。





台南市長黃偉哲祝福現場消費者與攤商新年快樂，同時感謝市場防疫工作人員的付出，呼籲消費者務必落實QR CODE實聯制、體溫量測、酒精消毒、全程配戴口罩、保持社交距離、不可邊走邊吃，若發現市場人潮太多，可另擇時間採買，保護自己也保護他人。





目前傳統市場尚未採取強制人潮分流，籲請民眾自主性提高警覺，避開人潮較多的時段與區域，採買一次買足，買好就盡快離開且減少談論。





經發局長陳凱凌表示，疫情爆發以來，市場處已發送逾6000張 QR CODE予各公民有市場及周邊攤販，更率全國之先與國網中心及地方有線電視業者合作，開發AI智慧防疫系統，透過影像辨識技術來估算場域人數，偵測出入者是否配戴口罩，也於市場及夜市出入口設置防疫噴霧門，不間斷消毒。





此外，為減少外出採買的群聚風險，台南率六都之先架設「台南便利送」電商整合平台，媒合傳統市場、大賣場、商圈及物流業者，消費者不用到市場人擠人即可購買生活所需，攤商也能維持業績，創造防疫新經濟。