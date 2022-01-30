快訊 ／ 蔡英文小年夜視察台北車站　「運輸防疫重中之重」

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節即將到來，趕在小年夜之前，總統蔡英文今（30）日上午前往台北車站特定區聯合防災中心，視察春節疏運狀況。她致詞時感謝交通運輸單位同仁說，感謝大家的努力，並致贈加菜金和福袋；對於防疫，她強調，包括進出實聯制、車廂和月台環境的清消頻率等，每項工作都要確實做到最好，同仁也要儘早接種疫苗。

蔡英文表示，春節連假是民眾與親朋好友團聚的日子，也是雙北公路、交通運輸單位最忙碌的時候，今年春節假期有9天，看到台鐵、高鐵都有加開列車班次，說明今年運能都有所提升，「感謝大家的努力，大家都辛苦了」。

針對防疫作為，蔡英文提醒，面對近來本土疫情，輸運防疫更是重中之重，請各個交通運輸單位的同仁，務必嚴格落實各項防疫措施，包括進出實聯制、車廂和月台環境的清消頻率等，每項工作都要確實做到最好，守護每位旅客的安全、健康，此外，同仁在第一線為民服務，也要提醒大家注意自身健康，儘早接種疫苗，一起提升保護力。

交通部長王國材表示，今年包括台鐵、高鐵都加開400多個列次，另高速公路整體運輸狀況良好，在春節前有5項重要國道建設均建設完成，希望可以藉此舒展交通旅次；防疫方面，則以「三級」標準進行清消，包括國道休息站和車站廁所、用餐區都是重點，盼讓國人平安返鄉回家。