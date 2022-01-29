蔡英文搶經國牌綠營炸鍋　蔡易餘嘆「百感交集」：該面對不同意見

▲民進黨立委蔡易餘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文日前出席經國七海文化園區開幕式，肯定蔣經國反共立場，引發綠營茶壺風暴，對此，英系民進黨立委蔡易餘今（29）感慨自己和許多支持者「百感交集」，因為蔣經國治台是為了與中共「爭搶地盤」，這與民進黨長期主張的「抗中保台」概念有本質上的差異，呼籲民進黨必須面對內部不同聲音，重新整軍再前進。

蔡英文日前出席經國七海文化園區開幕式時，以「有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感，而另外有些人，則記得他所代表的威權體制」描述蔣經國，卻隻字不提綠營長期關注的林宅血案、陳文成命案等轉型正義個案，事後不僅民進黨前立委段宜康公開開砲「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？」昔日文膽、總統府前副秘書長姚人多也撰文抨擊，指政治上總有一些東西不該被拿出來交換。

對此，蔡易餘今天透過媒體群組分享說，蔡英文22日在蔣經國總統圖書館開幕典禮中，肯定前總統蔣經國反共保台的致詞，讓國民黨突然不知道怎麼接招，最尷尬的莫過於當時候在台下的國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統連戰等人，面對「蔣經國反共保台」，連中共國台辦發言人都跳出來公開宣示：「蔣經國堅持一個中國，反對台獨，主張國家統一」。

不過，蔡易餘坦言，「相信很多支持者也和我一樣感到百感交集」，並指自己住在嘉義布袋，解嚴前長達37年的海禁政策，讓所有沿海地區都無法開發，導致現在沿海鄉鎮鄉相對於內陸城市都要來得老苦窮，原因是，蔣家當時讓台灣深陷在反攻大陸的框架中，沿海鄉鎮就成為最無辜無奈的受害者。

對於蔣經國是否曾建設台灣，蔡易餘說，有，但他的出發點並不是要讓大家在台灣安居樂業，而是為了將台灣建設為反攻大陸的根據地，儼然是和中共在黑道火拼爭搶地盤的概念，「這就和民進黨長期主張的抗中保台，保衛2300萬人賴以生存的土地，建設強大台灣這片土的概念，有本質上的差異！」

蔡易餘指出，現在民進黨內部會有很多不同的聲音，會有衝擊，會有理念的震撼，但民進黨依然得面對，民進黨內部容許不同意見的多元碰撞，這也顯示民進黨繼續壯大。他呼籲，「我們會接納彼此不同的意見後，重新整軍再向前進」。