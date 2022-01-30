處女膜破了能補嗎？韓版「返校」重現軍人校園性侵　女學生自焚亡

▲光州518民主運動中，軍方出動武力鎮壓當地市民。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統全斗煥曾與其心腹盧泰愚於1979年12月12日發動軍事政變奪取政權，其中還頒布戒嚴令，逮捕金泳三、金大中等黨外人士，1980年5月更在光州民主運動中下令軍方開砲鎮壓一般市民，就連女學生都逃不過軍隊的魔爪，慘遭蹂躪性侵，去年上映的韓國恐怖電影《死亡教室：母校》就提到這段罕為人知的過程。

韓國恐怖電影《死亡教室：母校》堪稱是南韓版的「返校」，以偏僻的校園生活描述極權恐怖統治所帶來的痛苦，同時揭露數十年前不為人知的祕密，由出演「天空之城」、「我的上流世界」等多部韓劇的知名女演員金瑞亨擔綱主角，扮演返回母校擔任教監（主任、副校長）的女教師恩熙。

▲金瑞亨飾演新上任的校監。（圖／車庫提供）

恩熙在多年以後重返母校擔任教監時，意外遇見被視為問題學生的夏英（金賢秀飾演），從中發現在女學生之間廣為流傳的「靈異祕密場所」，也就是塵封已久的置物櫃，於是恩熙塵封數十年的深層記憶再度襲捲而來，她發現與自己對立的男教師涉嫌利用教師的權威與地位，將女學生誘騙到住處性侵。

塵封在恩熙大腦的回憶，便是1980年代她與另一名班上摯友在光州遭到戒嚴軍占領時，慘遭入侵校園的2名軍人性侵的過程。當時恩熙逃過一劫，卻被迫目睹好友慘遭軍人拖行至廁所性侵殺害。

其實，該段故事的原型為1980年的光州。光州地檢的調查報告指出，當時至少有4名高中女學生、上班族女性於該年5月19日，在光州市南區白雲洞山上慘遭3名戒嚴軍性侵，其中A姓女高中生疑似是因為上街尋找久未返家的哥哥而被軍人發現，還有一說是A某因學校提早下午2時放學，在回家途中才遭軍人押上軍用車性侵。

▲韓版《返校》！《死亡教室：母校》揭女高中生遭戒嚴軍性侵的血淚史。（圖／車庫提供）

軍人在山區趁機性侵A某，儘管A某不斷拒絕，卻換來一陣毒打。南韓電視台SBS時事節目《我想知道真相》追蹤報導女高中生A某悲慘結局，A某回到家中將自己被軍人性侵的事告訴母親，她向母親問道，「當女生被性侵後，處女膜還能恢復嗎？」，母女倆當場抱成一塊、放聲痛哭。

之後，A某出現精神分裂症狀，儘管曾住院接受治療，卻還是因為無法承受侮辱感、罪惡感，最後選擇以極端方式自焚身亡。據悉，518事件調查對策委員會曾針對光州、全羅南道地區80至90年代入住精神病院的女性患者進行調查，都可得到與A某故事類似的描述。

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