韓國小姐酒駕自撞　百萬賓士報銷！拒酒測「飆髒話」甜美形象全毀

記者王佩翊／編譯

24歲的韓國小姐徐藝珍曾奪下韓國小姐亞軍，家境優渥的她日前開著賓士酒駕自撞路樹，不但數度不配合警方酒測，還口出穢言，態度惡劣。徐藝珍最後酒測值高達0.108%（mg/dL，南韓酒測值單位，若根據台灣酒測值單位mg/L計算為1.08%），達到駕照吊銷標準。由於她神智不清且不配合警方調查，最終只好勞煩父母到場處理，而她最後則是跟母親一同搭上警車。據悉，她的父親是江南區著名醫美診所的院長，同時經營化妝品公司，並在首爾大學醫學系擔任特聘教授。

根據《VIDEOMUG》的獨家報導，現年24歲的徐藝珍（서예진 ）是標準的富二代，擁有甜美臉蛋與高䠷身材的她2018年曾奪下韓國小姐的亞軍，算是小有名氣。而她卻被《VIDEOMUG》直擊，28日晚間開著一輛白色賓士撞上人行道上的路樹，撞擊力道之大，就連安全氣囊也炸開。

▲酒駕風波爆出後，徐藝珍緊急關閉社群媒體。（圖／徐藝珍IG）



根據警方表示，徐藝珍一開始先是撞上路樹，但卻沒有停下，又持續疾走了10多公尺，再次撞上了另一棵路樹。警方與消防車趕往現場後，隨即投入調查與排除事故作業，然而徐藝珍卻已經醉到胡言亂語，站都站不住，甚至數度拒絕配合警方調查。

從影片中可以看到不畏寒冬穿著迷你裙的徐藝珍艱辛地從賓士上爬下來，被警方要求到一旁酒測，但是她卻故意不配合，同時露出詭異微笑，甚至還突然落淚，讓警方超無奈，最後重複到第3次才終於測量成功，酒測值高達0.108%（mg/dL，南韓酒測值單位，若根據台灣酒測值單位mg/L計算為1.08%），已經達到吊銷駕照的標準。

警方查看車輛毀損狀況並詢問徐藝珍是否有受傷時，她竟然態度惡劣地飆出髒話大喊，「X！當然很痛啊。」事後徐藝珍的父母連忙趕到現場幫寶貝女兒善後，最後徐母和女兒一起搭上警車，應該是前往警局接受做筆錄，而她的父親則是留在現場查看賓士的損壞情況。

據悉，徐藝珍的父親是首爾大學醫學系的特聘教授，同時也是江南區知名醫美診所的院長，並且經營化妝品公司。徐藝珍本人則是就讀於名校梨花女子大學，擁有高學歷的富二代人設，如今卻因酒駕醜聞瞬間破碎，而徐藝珍本人也因此在網路上被「炎上」，該影片不到一天內就吸引158萬人次觀看。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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