得來速窗口冒出2顆馬頭！　飼主點餐「馬兒忙拉屎」超失禮

얘들아 우리 매장 드라이브 스루에 말 왔음 ; pic.twitter.com/C3iN8m7xrZ — 서리 (@sech0099) January 29, 2022

記者王佩翊／編譯

南韓一名在麥當勞工作的網友在輪值得來速窗口時，突然遇到2名顧客竟騎著馬點餐，待兩人到取餐窗口時，還真的看到2頭馬兒出現在取餐窗口，並好奇地往餐廳內看。據悉，其中1頭馬在飼主點餐時甚至還不小心在車道上起廁所，從監視畫面直接可以看到滿地的排泄物，讓她直呼，「這裡是南揚州，不是濟州島耶！」

南韓推特網友「서리」在南揚州的一間麥當勞工作，29日上午11時左右她一如往常地在得來速窗口值班，沒想到卻突然看到點餐區塊的監視器畫面出現活生生的馬，震驚不已的她連忙拿起手機拍下這個荒謬的畫面，隨後則冷靜下來替顧客點餐。

▲得來速驚見2頭馬，嚇壞麥當勞員工。（圖／推特／@sech0099）



從原PO公開的短短3秒的影片中可以看到，由於馬的體型較大，因此監視器畫面中看不到馬頭與飼主的上半身，只能看到馬的四肢與主人的下半身。然而就在飼主點完餐準備到下個窗口時，網友卻赫然發現這頭馬兒竟趁著主人點餐時「原地解放」，滿地都是排泄物。所幸最後飼主立即「下馬」清理，沒有留下殘局。

2名騎著馬的顧客到取餐窗口取餐後，馬兒更像是好奇寶寶一樣，忍不住往餐廳裡看，讓麥當勞員工們也驚呼，「超酷！」

網友們紛紛表示，「竟然騎著馬來買得來速，也太酷了吧！」不過也有網友表示，飼主很有可能是為了要訓練馬兒社會化，所以才會帶著馬出門接觸人類。

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