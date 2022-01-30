2021最震驚離婚夫妻「女人秒掉價？」　網點名她：越嫁越好

▲女性離婚，總會被貼上標籤！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

2021年最震撼離婚怨偶中，王力宏與李靚蕾最讓粉絲們心疼不已，而老一輩觀念認為，女性一旦離婚就會被閒言閒語，反觀男性若有第二春，卻不會被傳統框架約束。對此，有網友發問，「離過婚的女人，就掉價了嗎？」結果有過來人自豪分享，嫁了第二任老公，人生過得更幸福。

回顧2021年演藝圈，最讓粉絲震驚的離婚夫妻，包括大S和汪小菲、福原愛和江宏傑、理科太太跟理科先生，以及王力宏和李靚蕾，恩愛情仇攤在螢光幕之中，讓人不勝唏噓。而日前臉書粉專《靠北老公2.0》則貼出婚姻討論話題，「離過婚的女人，就掉價了嗎？」引發眾網友熱議。

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留言散發滿滿的正能量，「妳覺得自己掉價那自然就不值錢」、「不會，懂得愛自己會更值錢」、「價值是自己創造的，跟婚姻無關」、「不會哦，自怨自艾的人才掉價」、「條件好的，根本沒差」、「嫁人不一定就好，何必在意掉不掉價，自己快樂比較重要」、「下一個會更好」。

留言串中，有網友分享許多二婚的幸福案例，更點名賈靜雯就是越嫁越好，「想太多，我的第二次嫁得比第一次好太多，有價值的人只會升值，做什麼都一樣」、「絕不是掉價！是無限倍增價值的，我身邊2-3個越嫁越好，住雙車位豪宅，開豪車的…嘖嘖，可厲害了這些小姐姐」、「看我們的金馬影后賈靜雯，與前夫離婚後，活得更光彩奪目」、「掉不掉價是自己想的！我看很多離婚後反而過的很快樂、自由」。

▼網友正能量，認為女人懂得愛自己反而更值錢。（圖／翻攝靠北老公2.0）

