回娘家吃年夜飯「公婆嗆離婚」　她嘆：老公單純，只是媽寶又易怒

▲人妻想回娘家吃年夜飯，公婆可能會威脅離婚。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近一名人妻訴苦，今年想回娘家吃年夜飯，卻擔心公婆「會提離婚」，讓她陷入痛苦深淵裡。至於老公怎沒吭聲？人妻解釋，老公性情單純「只是媽寶加上易怒而已。」對此，律師呂秋遠超狂分析，若已被定位成逆媳「除夕在婆家也是逆媳；你回娘家也是扣1分而已」，對於一個已經0分的人來說，負分一點不重要。

律師呂秋遠在粉專分享人妻投稿，如下：

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超有智慧的呂麗絲（呂律師），我今年除夕想跟娘家吃年夜飯（婚後都和婆家，實在無法有婚前除夕的大快樂），只是這樣公婆有可能會因此提離婚（但是我想維持婚姻，也希望能有快樂的除夕過年）我有問我爸媽，是否想跟公婆一起吃年夜飯，但是他們也不想跟婆家吃飯。你可能要問我，先生在哪裡？其實我的先生很單純，也對我很好，只是媽寶加上易怒而已。所以，我想請教你「1.除夕回婆家要說什麼討好他們？2.還是可以在娘家過除夕？」

嗨，這位從光緒年間穿越來現代的姊妹。關於這兩個問題，在民國時期還是存在的，畢竟除夕只能在一個人的家裡過，總不能有分身術，到了這一天，總得要選擇。過去這個問題不是問題，因為夫家就是你家，但是，時代畢竟已經不同，總是有些人會有些不同的想法，我們就來談談你的問題。

而這兩個問題，都可以回歸到這個哲學問題：「我是誰、我在哪、我在做什麼」。

你不知道你是你爸媽的女兒，不是你公婆生養的童養媳、你也不知道你只是住在你跟先生共同的家，並不是賣給婆家、你更不知道你沒有義務要滿足任何人的要求，包括情緒勒索。我問你，不回婆家，你公婆為什麼就會提出離婚？就算要離婚，也是你先生提，你又不是跟公婆結婚，為什麼要在乎他們會不會提出離婚？爸媽為什麼要跟公婆吃飯？

你家跟夫家，什麼時候變成了一家？你爸難道是你公公失散已久的兄弟，你媽難道是你婆婆久未謀面的妹妹？

你的主體性在哪裡？你為什麼就只是想要討好婆家人，卻忘了照顧自己，跟自己的家人？

你明白了這一點，你就知道怎麼處理這兩個問題了。

▲呂秋遠不解，不回婆家，公婆為什麼就會提出離婚？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



1.除夕要說什麼話來討好公婆？

我知道，你是為了要讓你先生好做人、婚姻好過活，但是，你願意付出多少代價？你討好他們，你會快樂嗎？或者，為什麼你要讓你先生好、讓你的婚姻好，而不是讓自己好？你的好，又是什麼好？委曲求全算不算好？

如果你還是覺得，忍一時風平浪靜，退一步家庭平安，反正不過就是那天晚上而已，沒什麼了不起，那就稱讚公公老當益壯、婆婆風韻猶存、小姑風華正盛、先生生龍活虎，開口閉口就是吉祥話，他問什麼你都說婆婆您好就好，他罵什麼你都說婆婆您說的是，這樣就過關了。

但是，以後要你孟宗哭筍、黃香溫席、老萊娛親，你就不要在那邊覺得太委屈。忍得過一天，就應該要忍得過一世。





▲原PO透露，老公是媽寶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.可以在娘家過年嗎？

當然可以，你先問自己。不可以的理由是什麼？如果你只是要討好先生、公婆而已，那麼你爸媽、你自己又算什麼？我會建議你，想跟誰過就跟誰。因為你如果已經被定位成逆媳，除夕在婆家也是逆媳；你就算回娘家，也就是扣一分而已，而對於一個已經零分的人來說，負分一點也不重要。

你可以跟你先生協商，往後輪流過，這年他來你家、隔年你去他家，或者乾脆各過各的。你結婚，不是出嫁，你爸媽還是你爸媽，並沒有變成陌生人，否則以後誰願意結婚？畢竟，沒有人會願意，結婚就不能跟家人過除夕，不是嗎？

喔，我忘記了，你先生沒有功能。如果你不想要，想離婚要趁早，你沒有非要一起到老。

這位姊妹，你的問題，其實不是除夕的問題。你要大家都好，最後就是你自己不好。更何況，你有一個近乎失能的先生。如果公婆就是要你卑躬屈膝，你就要讓他們看到媳婦的驕傲，知恥近乎勇，無恥近乎神勇，在這種惡劣的環境下，早離早開心、早黑早享受，這是千古不變的話。

最後，請代替我向大清國的珍妃問好。 喔，不對，她已經被婆婆推下井了。

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