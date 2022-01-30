鐵桶塵封30年！他打開驚見「染料封屍」飄噁臭　驚破富豪殺人懸案

▲雷娜慘遭殺害，30年後才被發現陳屍鐵桶中。（圖／翻攝Twitter@DWGhoulfriends、@YinkaBokinni）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州1999年發生恐怖案件，居民柯恩（Ronald Cohen）把長年塵封地下室角落的鐵桶撬開，竟發現一具遺體浸泡在綠色染料裡，還不斷飄出陣陣惡臭，嚇得立刻報警。他剛搬進來時，鐵桶就已經放在原處，未料一時好奇，竟揭發首任屋主30年前的惡行。

綜合外媒報導，該鐵桶容量約208公升、重量150公斤左右，女性死者衣著完整但款式復古，而且懷有9個月身孕，生前遭鈍器重擊頭部，不幸喪生。除了受害者的手提包以外，鐵桶內還出現幾朵塑膠花。

警方追查後發現，第一任屋主埃爾金斯（Howard Elkins）交屋時，鐵桶就已經出現。此人非常富有，曾在曼哈頓經營塑膠花工廠，並與一名女員工發生婚外情，但如今已經退休搬至佛州。與此同時，警方也循線找上死者摯友凱西（Kathy Andrade），對方證實，受害者就是1969年失蹤的薩爾瓦多移民雷娜（Reyna Angelica Marroquin）。

▲埃爾金斯曾經營塑膠工廠。（圖／翻攝Twitter@DWGhoulfriends）



原來，25歲的雷娜隻身追求美國夢，卻與老闆發生婚外情，她某天打電話給正宮抖出一切，引來殺身之禍。警方推測，埃爾金斯將情人引誘到工廠殺害，原本打算把遺體及染料裝入鐵桶內，丟進海裡棄屍，卻因為鐵桶太重了，只好一直堆在自家地下室。

警方找上門時，71歲的埃爾金斯非常不配合調查，不久後卻在友人家中舉槍自盡，沒有留下任何遺書。後來，調查單位採集他的血液樣本，與雷娜體內胎兒進行DNA檢測，匹配程度竟高達99%。