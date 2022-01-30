370cm陰莖雕像巨根頂天！正妹瘋湧狂拍抱騎神鵰照　羞認想找大GG男

▲泰國的陰莖公園最近在網路走紅。（圖／翻攝自Facebook／สวนไตรเทพ cafe & restaurant）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國東北部最近掀起了一股有趣的熱潮，當地單身女性為了自身性福，成群結隊地湧到孔敬府（Khon Kaen）的「陰莖公園」與巨型陰莖雕像合照，以便求得「巨雕男友」。

綜合泰媒報導，這座公園位於孔敬府的帝貼夢幻森林（Traitep Dream Forest）中，森林佔地面積約9700坪，內部擁有多個不同主題的區域，而「陰莖公園」只是森林內的其中一個主題公園。

在陰莖公園中，處處聳立著高約120公分至370公分的陰莖雕像，公園的入口處還有一個標誌，上面寫著「無論你擁抱哪個雕像，都會得到一個相同大小的伴侶」，因此吸引了不少單身女性前來祈福。她們在園區內不斷抱著大大小小的陰莖雕像，希望能求得一個陰莖尺寸讓她們滿意的男友。

陰莖崇拜的傳統在泰國流傳已久。陰莖公園的主人表示，他的設計靈感來自於Lahone神的民間故事。Lahone是一個淫蕩的惡神，他因為肆意屠殺平民、性侵婦女，因此受到眾神懲罰，將他的身體分割成好幾塊，分別放置在不同地方。

陰莖公園在網絡走紅後評價十分兩極，有人批評園方根本是在賣弄色情來賺錢，但有人卻認為園方極有創意、十分幽默。一名到訪陰莖公園的女性遊客表示，「我覺得這有點傻，而且我也不確定它們是否有效，但我還是抱持著好玩的心態來試試看能不能找到一個有錢、尺寸又大的帥哥。」